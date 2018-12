El calor fue agobiante antes de la tormenta

Parecía que diciembre venía con una tregua debajo del brazo y que sus acalorados días se iban a postergar. Pero nada de eso pasó y como si nos debiera algo, como si tendría que recuperar los 10 días de temperaturas agradables que nos otorgó, ayer encendió la ciudad y la puso prácticamente dentro de un horno.Frase trillada y gastada si las hay, pero los 38.6° C a las 15 horas de ayer alcanzaron el pico máximo e hicieron sucumbir la ciudad. Una presión atmosférica que estuvo por el piso, llegando a 990.3 hPa y un viento, leve, casi parecido a una brisa, que nos "chamuscaba", literalmente. La térmica fue de 40,1 décima.El Servicio Meteorológico Nacional lo había dicho cuando emitió ayer un alerta por tormentas fuertes para el centro y sur de la provincia.Todavía se habla de que "tormentas de variada intensidad continúan afectando de manera parcial el área de cobertura, especialmente en Entre Ríos, norte de la provincia de Buenos Aires y de forma aislada en el sur de Santa Fe".Mientras que "se prevé que estas tormentas se extiendan gradualmente al resto del área de cobertura entre la mañana y la tarde de hoy, alcanzando de manera localizada intensidad fuerte y provocando fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas y caída de granizo".Finalmente, indica que "las condiciones tenderán a mejorar de sur a norte progresivamente a partir de la noche".En tanto, el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH también anuncia para hoy condiciones inestables. En el día de la fecha, se observa sobre la región que la presencia de una masa de aire cálida y húmeda genera aglomerados de sistemas inestables, los cuales tienen la potencialidad de generar lluvias y tormentas aisladas.Esta situación debería mantenerse hasta por lo menos el día viernes con lluvias débiles a moderadas, no descartándose la ocurrencia de tormentas y eventos localmente más intensos. Las condiciones deberían mejorar durante el transcurso del día viernes. Las temperaturas presentarían una tendencia en suave descenso de las máximas a partir de mañana jueves. Por lo que se prevé para el área de influencia y en lo que resta de la jornada: Cielo parcial cubierto a cubierto. Condiciones inestables. Posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante el día y posibles eventos moderados hacia la tarde/noche. Temperaturas en ascenso de las mínimas y poco cambio de las máximas. Vientos moderados predominando del sector nor/noreste, luego rotando al oeste y disminuyendo su intensidad. Mín 25º/Máx 35ºUn temporal con fuertes ráfagas de viento y caída de granizo azotó ayer a las localidades cordobesas de Miramar y Marull.El fenómeno afectó a la zona rural próxima a la conocida Playa Grande, donde produjo caída de árboles, postes y voladura de techos de galpones. No se registraron víctimas ni heridos.El intendente de Miramar, Adrián Walker, indicó a Cadena 3 que están evaluando los daños, pero remarcó que fue "muy fuerte, con bastante daño, y hay que sumarle una pedrea grande"."Hay mucha caída de árboles, de postes, de cables, y hasta el Arbol de Navidad de la Costanera se quebró", precisó. Personal de Defensa Civil y bomberos voluntarios realizaban un relevamiento en las zonas alcanzadas.