"Necesitamos una política lechera porque creemos que no existe"

La organización del evento de ayer corrió por cuenta de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (MEPROLSAFE). Al respecto, Fernando Córdoba, presidente de la institución, dijo que la línea de financiación del Banco Nación "quizás en este momento no sirva para el productor, por las altas tasas". Coincidió con Sammartino en que "fue un año muy difícil". "Expectativas siempre tenemos, lo que ocurre es que vamos a las reuniones y volvemos con las manos vacías y cansados. Esta -la del Mercado a Futuro- es una herramienta más. A nuestro entender, no es la solución que requiere la lechería. Necesitamos una política lechera, que desde la entidad, creemos que no existe. No nos oponemos a las nuevas herramientas, las podemos criticar, pero siempre tratando de construir", agregó."Se pidió que vengan a explicarlo al interior, porque en Buenos Aires, los tamberos no están. Tienen que salir y hacer docencia en el interior del país", dijo Córdoba.Por su parte, Marcelo Aimaro, secretario de la entidad, señaló que "este es un problema comercial en donde tiene que estar la mano del Estado. Lamentablemente, ellos dicen que no van a intervenir, que es un negocio entre privados".EL 20, CON MACRIEn 8 días habrá un encuentro con el Presidente. "Hasta ahora, no han servido esas reuniones. Es bueno y es muy importante que un Presidente reciba al sector. Pero no le estamos transmitiendo la realidad. Hay muchas diferencias entre la dirigencia de la producción, porque no se le dice la real situación de la producción. Hay entidades que son afines al gobierno y no quieren tocar algunos temas. Pasó con el anterior Gobierno y con este: se mezcla la política con el negocio. Se ha retrocedido en la política lechera", dijo Aimaro."Esta va a ser la cuarta reunión en un año. Pero se han tenido muy pocos avances, tanto con pedidos de la producción como de la industria. Hay que ir a los bifes y resolver las cosas. En el último año, han desaparecido unos 400 productores. Si sigue así, el sector va a ir a una concentración y no es bueno para todos", completó Córdoba, quien agregó que bajó el consumo interno "de más del 10%"."El director de Lechería no tiene que decirle a Macri cómo está la situación, porque la tiene clarísima. Hoy mismo está reunido con Luis Miguel Echevere hablando de Lechería, sobre financiamiento", dijo Sammartino, quien también descartó la posibilidad de un subsidio en la tasa: "es muy complicado en donde todas las cadenas económicas están demandando subsidios y compensaciones".