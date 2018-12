Celebración de una emprendedora

Recientemente hemos recibido la visita de Mariela Lezcano, titular del Instituto de Moda Delayen quien nos visitó para brindarnos detalles de la celebración de su décimo quinto aniversario, celebración que llevará a cabo en la ciudad de San Cristóbal el próximo 15 de diciembre.En tal sentido la profesional hizo saber que "el 15 de diciembre celebraremos los 15 años de la peluquería ya que nos iniciamos en esto en 2004, a través de los microemprendimientos, me dieron un crédito, en aquel entonces yo era jefa de hogar, tenía mi hijita, estaba sola, hoy estoy casada, con ese crédito puse una peluquería, a todo esto seguí creciendo con el salón, me capacité siempre y también fui formando a distintas colegas, porque mi esposo, que es viajante de peluquería me contactó con colegas que requerían capacitación."El primer lugar al que fui a enseñar es San Cristóbal, hace cinco años, alquilo un salón donde dicto las clases, tenemos maquillaje artístico, maquillaje social, una escuela de modelos. Allí también llevé varios colegas, como por ejemplo Ivana Selma de Rosario, siempre estoy llevando alguien allá y acá -por Rafaela-, siempre en paralelo."He dado capacitaciones en varios lugares en San Justo, en Suardi, en Sunchales, donde me llaman voy".En otro pasaje se mostró sumamente agradecida por la gente de San Cristóbal, como así puso de relieve su gratificación por Rafaela, ciudad que le abrió las puertas y le permitió desarrollarse y crecer."Este año tenemos 25 egresadas, estaba programando la realización de fin de año, cuando me di cuenta de que se acercaban los 15 años del salón de Rafaela, como no es posible organizar dos fiestas prácticamente seguidas, decidí unirlas y la celebración rafaelina la haremos allá."La fiesta se hará en el salón del club Rivadavia, la idea es juntar una buena cantidad de personas, esperemos que todo salga bien porque es la primera realización de gala de este tamaño que organizamos."El cierre estará dado con un desfile temático de tres diseñadoras que presentarán su colección, una de San Cristóbal, una de Porteña y otra de Rafaela."Es importante resaltar que parte de lo recaudado se destinará a Mujeres Emprendedoras de Rafaela y a la Casita del Niño de San Cristóbal, ambas ciudades me han dado muchísimo y es una forma de devolver".