Exitoso Encuentro de Escuelitas

FOTO P. S. SUBCAMPEON./ El equipo de la Rafaelina en Sub 9.

El sábado 8 de diciembre se desarrolló un nuevo Encuentro de Escuelitas de Bochas, en este caso organizado por la Asociación Regional Rafaelina. El mismo tuvo 60 equipos inscriptos en las tres categorías, Sub 9, 12 y 15, con presencias de delegaciones de la provincias de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero.En el anfitrión, de la ARRB, el equipo más destacado estuvo integrado por Gian Moreno, Kevin Moreno, Facundo Saccavino, con el DT Ricardo Moreno, logrando el subcampeonato en la categoría Sub 9 (Mosquitos).Además, cabe mencionar el cuarto puesto logrado por la Escuelita del Club Juventud en Sub 15 a través de Paula Ortiz y Lautaro Suárez.