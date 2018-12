Olivia Molinaro Eijo en los premios del cine uruguayo

La pequeña actriz Olivia Molinaro Eijo fue nominada a los premios Mejor Actriz y Revelación por la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay (ACCU) por su actuación en la película Belmonte, que cuenta con la dirección de Federico Veiroj. El próximo jueves 20 de diciembre a las 19 horas, en el Centro Cultural de España de la ciudad de Montevideo se realizará la edición número 18° de la entrega de Premios ACCU, un reconocimiento a los mejores títulos extranjeros y nacionales estrenados en salas comerciales.Olivia, que tiene apenas 9 años, vive en la capital uruguaya junto a su hermano Sato y sus padres, los rafaelinos Martín Molinaro y Meli Eijo. "Belmonte", una coproducción entre Uruguay, España y México que se enfoca en las emociones de un pintor divorciado frente a la llegada del segundo hijo de su ex esposa, fue exhibida en septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y en el Festival de San Sebastián en tanto que el pasado domingo se proyectó en el Cine Chaplin en el marco del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la capital cubana.Además, "Belmonte" se presentó en la 33ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que se desarrolló entre el 10 y el 17 de noviembre, donde obtuvo el premio a Mejor Guión.Pocos días antes de la exhibición en San Sebastián, la familia Molinaro estuvo en Rafaela para compartir un par de semanas con abuelos y tíos. Tras conocerse la nominación de Olivia para los premios de la ACCU, Martín Molinaro declaró a LA OPINION vía Facebook que "estamos muy contentos, es un reconocimiento interesante que ella como actriz niña esté ternada en una terna de adultos, donde además a una de las actrices este mismo año le dan el premio a la trayectoria (Mirella Pascual) y que en el premio a la Revelación esté con dos directores".De todos modos, Martín expresó que "el éxito no es esto, las nominaciones constituyen una instancia más, pero charlamos mucho con ella que no pasa por estas cosas el arte, es decir el arte es lo que ella siente y lo que siente es que le gusta mucho actuar, ahí es donde está el espacio más real, lo otro, las nominaciones, reconfortan pero no legitiman".Por su parte, Meli, la madre de Olivia, reconoció que su hija -que en la película interpreta el papel de Celeste, la hija del pintor que encarna el actor Gonzalo Delgado- lloró de emoción tras conocer que integra dos ternas de los premios del cine uruguayo.En la categoría Mejor Actriz, la pequeña actriz está nominada junto a Mirella Pascual por "La noche de 12 años" y con María Canale, por la película "Respirar".En tanto, la terna del Premio Revelación está integrada por Olivia Molinaro Eijo por su actuación en "Belmonte", María Alvarez por la dirección de "Las cinéphilas", por Aparicio García y Manuel Berriel por la dirección de "La noche que no se repite" y por Sofía Betarte, por la dirección de "Tracción a sangre".Pero "Belmonte" también competirá en otras categorías, como en Mejor Ficción Uruguaya, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Dirección de Arte y Mejor Guión (es del director Federico Veiroj) así como también que su protagonista masculino, Gonzalo Delgado, es uno de los candidatos a Mejor Actor.