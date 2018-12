Un amistoso en la segunda semana

El próximo viernes, a partir de las 16, Ben Hur estará disputando el primer partido amistoso en el marco de la pretemporada que comenzó el 3 de diciembre, de cara al torneo Regional Amateur que se iniciará a fines de enero de 2019. En la oportunidad estará visitando a Unión de Sunchales, que el domingo cerró la primera etapa del torneo Federal A.Recordemos que el elenco dirigido por Carlos Trullet tiene hasta el momento siete incorporaciones: el defensor ex Sarmiento de Resistencia, Luis Ybañez; el delantero ex Libertad de Sunchales, Nahuel Vera; el volante ex Brown de San Vicente, Pablo Pavetti; el delantero ex Peñarol de Rafaela, Leonardo Ochoa, el volante ex San Martín de Progreso, Ignacio Ynfante, el volante ex Libertad de Sunchales, Ezequiel Saavedra, y el arquero ex Quilmes, Matías Astrada.El cuerpo técnico y la dirigencia están abocados a la búsqueda de dos o tres incorporaciones más: un mediocampista central mixto, un volante zurdo y otro delantero, para entrenar con alrededor de 28 jugadores tal como lo expresara Trullet.Por otra parte, en los días venideros se esperan mayores precisiones del Consejo Federal en cuanto a la forma de disputa en la primera fase de la competencia.