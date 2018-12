El Tottenham de Pochettino clasificó a octavos de final

Cuando se realizó el sorteo de la primera fase, el último partido del Grupo B ofrecía un plato fuerte entre el Barcelona y el bravo Tottenham de Mauricio Pochettino en el Camp Nou. Y no defraudaron las expectativas, con un partido vibrante en el que la sonrisa más grande quedó del lado de los ingleses.Pero la relevancia no fue la misma para ambos. Porque el Barcelona llegó ya clasificado a octavos y con el primer puesto asegurado. Y hasta se dio el lujo de cuidar a Lionel Messi, que arrancó en el banco de suplentes. Para los ingleses, en cambio, era la última carta rumbo a la siguiente fase. Y no dependían de sí, también debían estar atentos a lo que hiciera el Inter, que llegaba con los mismos puntos y recibía al PSV.De arranque nomás el partido le dio la derecha al técnico Ernesto Valverde. Porque fue Ousmane Dembélé, reemplazante de La Pulga, el que diseñó un gol espectacular: partió desde campo propio, aceleró a fondo dos veces, hizo pasar de largo a su marcador con freno sensacional y tocó con clase al gol ante el achique de su compatriota Lloris.El gol le sirvió el partido al Barcelona para agruparse en defensa y salir rápido con envíos largos para la velocidad de Dembelé.Ya en el complemento, los ingleses se vieron obligados a arriesgar cada vez más. A cinco minutos del final del tiempo regular, Lucas clavó el 1-1 que lo metía en octavos y mandaba al Inter a la Europa League.Todo terminó 1-1 y, como en Milán se confirmó el tropezón del Inter ante PSV, los de Pochettino aseguraron una sufrida clasificación a octavos.El PSG de las estrellas despejó las angustias con las que había llegado a la última fecha y finalmente selló la clasificación con un 4-1 en Belgrado contra el Estrella Roja, que incluyó un gol de Cavani, uno de Neymar y otro de Mbappé. Por ese mismo grupo C, el primer puesto quedó para el Liverpool, que en un duelo mano a mano consiguió la clasificación al vencer 1-0 al Napoli.Ya en el grupo A, el Atlético de Simeone se llevó un ligero sinsabor más allá de su pase a octavos. No pasó del empate 0-0 ante el ordenado Brujas en Bélgica y se tuvo que conformar con el segundo lugar mientras que el liderazgo quedó para el Dortmund alemán por su victoria 2-0 en Mónaco.En el grupo D, se llegó a la última fecha sin incógnitas. Porto, cómodo líder, decoró su participación con victoria 3-2 al Galatasaray en Turquía, mientras que Schalke, segundo en las posiciones, venció como local al Lokomotiv Moscú por 1-0.Este miércoles juegan: 14:55 hs Viktoria Plzeñ vs Roma, Real Madrid vs CSKA Moscú, 17:00 hs Young Boys vs Juventus, Benfica vs AEK, Shakhtar vs Lyon, Manchester City vs Hoffenheim, Ajax vs Bayern, Valencia vs Manchester United.