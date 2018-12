Angelici suspendió una conferencia mientras Alfaro suena en Boca

BUENOS AIRES, 12 (NA). - En un hecho por demás confuso, el presidente de Boca, Daniel Angelici, anunció que daría una conferencia de prensa, pero un par de horas más tarde la suspendió, y anunció que recién hablará el próximo jueves. La situación contractual del entrenador Guillermo Barros Schelotto, tras perder la Copa Libertadores ante River por 3 a 1 en Madrid, se llevaría la atención del encuentro entre el presidente y la prensa.En un hecho por demás llamativo, desde el club se anunció -a las 15:15- que Angelici iba a hablar ante la prensa a las 18.00, en el Complejo Pedro Pompilio. Una hora más tarde, desde el propio club se informó el cambio del lugar en donde se llevaría a cabo la conferencia, que sería a esa altura el salón Filiberto, de la mismísima "Bombonera". Pero a las 17.15, y si dar mayores precisiones sobre los motivos que derivaron en la decisión, Boca informó que la conferencia de prensa quedaba "suspendida".Los móviles de televisión y los periodistas de los diversos medios para entonces ya se habían acercado hasta la Bombonera, algunos desde temprano para cubrir la noticia de los simpatizantes "xeneizes" retirando sus entradas para festejar este miércoles el "Día del Hincha" de Boca. Cuando se les informó que estaría la palabra del presidente Angelici, todos los medios intentaron ubicarse para cubrir el hecho, pero finalmente se suspendió.LA CHARLA CON GUILLERMOSi bien no fue confirmado oficialmente, lo que motivó la suspensión de la conferencia de prensa es que Angelici aún no habló con Guillermo Barros Schelotto para definir su situación al frente del plantel. El "mellizo" tiene un pie afuera del banco de Boca, incluso ya lo tenía desde antes ganara o no la Libertadores, y hubo sondeos con el Atlanta United de la MLS de Estados Unidos, en donde fue campeón Gerardo Martino, recientemente.Incluso muchos nombres empezaron a circular en el "mundo Boca", desde Gustavo Alfaro, actualmente en Huracán, hasta Antonio Mohamed y Martín Palermo, aunque el que ya se bajó del tema fue Gabriel Heinze, DT de Vélez.Desde que terminó el partido con River, el único que habló fue el "mellizo" Guillermo, ya que no lo hicieron los jugadores y tampoco el presidente "xeneize". En pleno césped del Santiago Bernabéu se lo vio a Guillermo Barros Schelotto conversar con Marcelo Gallardo y el presidente de River, Rodolfo D Onofrio.