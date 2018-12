Ya está en marcha la trigésimo tercera Fiesta Nacional del Chorizo

La gente del club Independiente en particular y la comunidad atalivense, en general, están programando, con especial entusiasmo y muchas expectativas, lo que será la trigésimo tercera edición de la Fiesta del chorizo artesanal, que este año, por tercera vez, concretará la realización con el rango de nacional.El presidente de la institución, Daniel Ocampo, se ha mostrado muy optimista en cuanto a la respuesta que aguardan por parte del público, basándose, fundamentalmente en la magnífica realización que concretaron a principios de este año.En diálogo con LA OPINION, nos hizo saber que la trigésimo tercera fiesta tendrá vigencia el 12 de enero de 2019, y se concretará la tercera edición nacional."La fiesta se desarrollará en el mismo lugar que se hizo en enero de este año, en la intersección de la Av. 25 de Mayo y la plaza, con acceso libre y gratuito, al igual que este año no se permitirá el ingreso con comestibles.Consultado acerca de la posibilidad que en esta edición pueda volverse a contar con la realización de concursos -que valga recordarlo, constituían un interesante atractivo en la fiesta- señaló que "por ahí esa es la esencia de la fiesta, lo más tradicional y estamos evaluándolo, al día de hoy no tenemos nada confirmado pero es algo que vamos a estar evaluando en este tiempito que nos queda para ver si podemos armar algo y rescatar esa tradición de la fiesta, de años atrás, para que no se pierda algo tradicional, pero al día de hoy no tenemos algo armado, por ahí nos sorprendieron otros eventos que tuvimos en el club, pero la idea es hacer algo".En cuanto a la animación artística Ocampo hizo saber que "estuvimos armando una grilla bastante variada de música popular con artistas zonales, otros con un nombre un poco más provincial, tenemos confirmado a Kaniche, Juanjo Piedrabuena, Súper Fantástico, Dyno y Alta Frecuencia y Mauri Juárez, ambos de Sunchales"."Se proseguirá con la línea que traíamos en esta última edición, donde habrá un stand del club y otro de Salames Ataliva, habrá variedad de chorizos, morcilla, lever. Se trata de apuntar a una fiesta familiar así que habrá empanadas, pizzas, choripanes y al igual que en la última edición habrá una parrillada con cupo limitado, habrá un reserva telefónica previa al evento, los que accedan a esta propuesta estarán ubicados en un sector cercano al escenario para que puedan seguir con comodidad el desarrollo de la fiesta".En cuanto a la cantidad de público que se preparan para recibir nos hizo saber que "desde la organización esperamos contar con un número de 3.000 o 4.000 personas, si es superior bienvenida, ojalá nos toque una noche como la de este año, que la gente no nos supere, pero que nos sorprenda en cuanto a presencia y podamos hacer una muy buena fiesta. Creo que la experiencia de esta última edición, en la que desde la directiva le impusimos bastantes cambios a lo que veníamos haciendo, el lugar, la entrada sin costo, creo que sirvió, al margen de que la fecha original debimos suspenderla por lluvia, pero creo que sirvió para darle un vuelco a la fiesta y que vuelva a ser lo que era años atrás, una fiesta muy popular, muy atrayente y muy concurrida por gente de la región, esperemos que el próximo año nos vuelva a sorprender el número de gente y podamos estar a la altura de la convocatoria que podamos tener".En esta edición nuevamente la conducción estará a cargo de Pablo Urso y Nadia Páez.