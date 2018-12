BUENOS AIRES, 12 (NA). - El cambio de composición del Tribunal Oral Federal 4 resultó clave para la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou, tras el pie que le dio el juez federal Ariel Lijo en otra tramo de la causa Ciccone.El 7 de agosto pasado, el TOF 4, compuesto por los jueces Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñíguez, había condenado a cinco años y diez meses de prisión a Boudou por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la compra venta de la imprenta Ciccone.Bertuzzi dejó el cuerpo en septiembre pasado para pasar a integrar la Cámara Federal, siendo reemplazado por Adriana Pallioti, quien ahora se pronunció a favor de la excarcelación del ex titular del Senado de la Nación hasta tanto la condena por la cuestión de fondo quede firme.En el fallo de agosto habían coincidido Bertuzzi y Costabel en que Boudou debía seguir preso con preventiva por la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, argumento que había sido rechazado por López Iñíguez.Ahora, con el cambio en la integración del Tribunal, la excarcelación fue concedida por López Iñíguez y Palliotti, con Costabel en disidencia.Los abogados de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, habían vuelto a solicitar la libertad de su cliente luego de que el juez Lijo procesara al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y a la ex titular de la Casa de Moneda Katya Daura por otra parte del caso Ciccone.En su resolución, Lijo no les dictó la prisión preventiva y evaluó que no había posibilidades de entorpecimiento de la investigación porque las medidas de prueba más importantes ya se habían realizado.Para los letrados, esa misma interpretación debía hacerse sobre la parte de la investigación referida a Boudou, algo que ahora también entendió el TOF 4, teniendo en cuenta que el vicepresidente apeló su condena y ese fallo está ahora pendiente de revisión en la Cámara Federal.En tanto, su prisión preventiva llegó a la Corte Suprema de Justicia, tras varias apelaciones, pero hasta el momento el máximo tribunal no se expidió."No sería descabellado mencionar que el nombrado pertenece a un sector político que es opositor a quien hoy detenta el poder de policía del Estado, con lo cual debería lógicamente debilitarse la probabilidad de éxito ante un intento de salida ilegal del país", argumentaron las juezas en su voto mayoritario.Además, remarcaron que Boudou no "tiene vínculo con el gobierno actual, como para tener por existente "la influencia referida anteriormente" y, además, es "una figura de gran notoriedad pública, lo que disminuye su posibilidad de evadir el accionar de la justicia".