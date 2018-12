Rechazan el planteo contra la ley de lemas

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer por unanimidad el planteo de inconstitucionalidad que había presentado la UCR de Santa Cruz contra la Ley de Lemas, todavía vigente en esa provincia.La presentación había sido impulsada por el actual senador nacional Eduardo Costa, que en 2015 perdió contra la candidata del Frente para la Victoria Alicia Kirchner, que a nivel individual había cosechado menos votos.El máximo tribunal declaró inadmisible el planteo de la oposición local y consideró que la Justicia "este caso orbita exclusivamente sobre la interpretación de derecho público provincial"."Ninguno de los diversos planteos efectuados por la agrupación recurrente logran evidenciar la ocurrencia de las excepcionales circunstancias que habilitan la intervención de esta Corte en asuntos que las provincias han reservado a su autonomía por imperio del federalismo", expresaron los magistrados Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton.Los cinco integrantes del máximo tribunal señalaron que "la regla que establece la Constitución Nacional en la concordancia de los arts. 10, 121 y 122 según la cual las provincias se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas sin intervención del gobierno federal se traduce en la presente controversia en el respeto a la manera en que la justicia provincial interpretó las normas locales aplicables"."Es por ello que la contienda culmina en el ámbito jurisdiccional de la Provincia de Santa Cruz. Por ello, y de conformidad en lo pertinente con lo dictaminado con la Procuradora Fiscal, se desestima la queja", agregaron.La presentación la había hecho Costa en 2015 para que la Justicia declarara la inconstitucionalidad de la Ley 3415 y le ordenara a la Provincia proclamar ganador del proceso electoral a quien hubiera sacado más respaldo.Si bien Costa consiguió más votos que Alicia Kirchner a nivel individual, la candidata del FpV se consagró ganadora gracias a que obtuvo un número mayor que la UCR al sumar lo obtenido por el sublema que encabezó Daniel Peralta.Ahora, la Corte dijo que no podía intervenir y señaló que la ley de Lemas no contradice la Constitución Nacional.De esta manera, aunque con otra integración, la Corte mantuvo el criterio que ya fijó en 2003 en oportunidad de resolver en el mismo sentido sobre la ley de Lemas.Para Costa, el fallo es "vengonzoso" y "una estafa para los votantes"."La Justicia falló contra la gente. Alicia (Kirchner) y la Cámpora gracias a este vergonzoso fallo van a contar con su Ley Tramposa para seguir mintiendo y engañando. Ellos buscarán mantenerse en el poder de manera ilegítima de espaldas al pueblo, como vienen haciendo", resaltó Costa.En un comunicado, expresó: "Este fallo, que no analiza la cuestión de fondo, está lejos de ser un fallo justo por eso nosotros vamos a seguir sosteniendo nuestro reclamo y dejando claro que esta ley no le permite a los santacruceños elegir libremente y es una estafa a los votantes".Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se mostró "sorprendida" por el rechazo de la Corte Suprema y evaluó que "la Ley de Lemas es una deformación del sistema democrático"."Nos sorprende que la Argentina no pueda tener una combinación entre su sistema federal y un sistema electoral lógico que signifique una participación real de la sociedad", afirmó la funcionaria nacional, al ser consultada sobre el planteo presentado por Cambiemos.