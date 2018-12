El Concejo eligió a las mismas autoridades por otro año más

Finalmente, se develaron los misterios sobre las autoridades del Concejo Municipal: siguen los mismos que estaban ejerciendo los cargos en juego hasta el 10 de diciembre de 2019, es decir Raúl Bonino presidente, Jorge Muriel vicepresidente 1°, Lisandro Mársico vicepresidente 2°, secretario Franco Bertolín y prosecretario Claudia Galdinal (la única que estuvo en dudas su continuidad).

En el momento de nombrar las autoridades, Menossi propuso que continuara con la misma conformación de autoridades: Bonino, Muriel y Mársico. Muriel dijo que "tenemos nuestra moción con una propuesta en línea con el DEM: Garrappa (presidente), Sagardoy (vice 1º) y Mársico (vice 2ª)".

Ante las dos mociones, se impuso la primera con 7 votos a favor y 3 en contra (Muriel, Garrappa y Bonafede). Más allá del mensaje cuestionador hacia la presidencia del Concejo, los números no le daban de antemano a la propuesta peronista, en todo caso hubieran incluido en la primera vicepresidencia a uno del PRO.

Luego fue el turno de elegir al secretario. Sagardoy propuso Bertolín y Muriel a Franco Laorden (su actual asesor). Viotti salió en defensa de Bertolín, ponderándolo "como persona y técnicamente, que supo adaptarse a equipo, lo conozco desde chico, estuvo a la altura de las circunstancias con resultados positivos". También salió a respaldarlo Viotti. A la hora de la votación, se impuso la mayoría opositora con 7 votos y los 3 en contra mencionados en la anterior votación.

La última elección fue la de prosecretario. Menossi señaló que "en sintonía con lo anterior propongo que continúe Galdinal al cumplir con creces las tareas encomendadas con profesionalismo en su labor; más allá del inconveniente con el foliado, puso todo para el cargo". Muriel volvió a insistir con Laorden, aclarando que "no es contra el desempeño, igual que en 2017 no cuestionamos a las personas sí a la forma de composición, con pluralidad y más democracia al cuerpo". Garrappa agregó que "en 2017 propusimos para este cargo a Corina Lombardo, la democracia crece en la pluralidad, corresponde a la primera minoría en los cargos al igual que las autoridades".

Bonino agradeció a "Franco y Claudia porque es un equipo excepcional poniendo un plus cada uno, con propuestas en la presidencia, son personas de confianza a la labor. La representatividad está en las autoridades, en otros concejos el secretario y prosecretario son cargos permanentes".

Viotti y Sagardoy no reprocharon a la persona, pero aclararon que no se pusieron de acuerdo en el interior del bloque Cambiemos, tomando la decisión de abstenerse. Otra vez votaron en contra los tres peronistas y fue aprobado por Bonino (utilizó el doble voto que establece el artículo 38), Pascual, Menossi, Pascual y Visintini.

Conviene aclarar que para la elección de las autoridades (presidente y vicepresidentes) se necesita mayoría simple y en cambio para secretario y prosecretario mayoría absoluta, la mitad más uno, según establecen los artículos 41 y 156 del reglamento interno del cuerpo.

El último punto del orden del día fue el cambio de horario de las sesiones ordinarias, manteniendo los días jueves, pero a las 9:00 horas (la propuesta fue de la colega Micaela Morra de Rafaela Noticias), a partir de marzo de 2019, pero deben definir si empiezan a partir de este jueves con el nuevo horario, día que se tratará el proyecto de la tributaria. Además aprobaron las reuniones de comisiones del cuerpo sigan los lunes y martes, y los ediles representantes de comisiones externas del cuerpo.



AGRADECIMIENTO

Al inicio de la extraordinaria, Bonino (estuvo presente su mamá Marisa) pidió un minuto de silencio por la muerte de Omar Nicola, quien fuera secretario y concejal.

Aprovechó para "agradecer cada uno durante el año en las buenas y malas, aprender y crecer con comentarios buenos, reproches, enseñanzas, apoyos, disgustos (¿habrán sido por los 2 viajes?), un año complejo y duro en la adversidad. Compartir charlas y momentos en el mismo espacio político, con familiares y con los periodistas a veces tensa. En lo nacional requiere lo mejor de cada uno con propuestas, discusiones, enfrentados en algunas posiciones, en otras juntos; a nivel provincial reclamando por seguridad, con reproches a lo local, con reclamos y diferencias ante el DEM".

Y agregó: "En lo institucional con la página web con los documentos previo a la aprobación, en un convenio con el Ministerio de Modernización nacional, la auditoría externa con vivencias en el año, los pedidos de Bonafede de brindar transparencia, el Concejo Joven con una experiencia enriquecedora para los alumnos; las reuniones con el Ejecutivo como socio estratégico para aprobar, modificando o no votando ordenanzas: hubo 413 proyectos presentados y tratados con obras públicas, reclamos de la gente por seguridad, reuniones con instituciones, la sesión en la ex Usina en la canalización de demandas. Entre los desafíos están la antena, la líneas agronómica, pirotecnia, lavacoches, desarrollo urbano, seguridad, bajando a los barrios con vecinos e instituciones".

Por su parte, Muriel recordó "el 10 de diciembre por los 35 años de democracia en el ejercicio pleno de debate, con consensos y disensos, renovar las autoridades, la democracia de los partidos, un año difícil para fortalecer el sistema democrático. No renunciar a vivir en democracia porque es un contrato social, el que piensa distinto no es enemigo, no hay que proscribirlo. En materia de derechos humanos, estuvo la época negra de las dictaduras militares".