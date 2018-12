Nunca es tarde para terminar el secundario

La ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, presidió ayer el acto de colación de la promoción del programa "Vuelvo a Estudiar Virtual" de la Región 2 en el que se entregaron certificados a 75 egresados del nivel secundario que cursaron durante tres años. "Es la segunda graduación de este año, en este caso 75 personas han terminado el Vuelvo a Estudiar Virtual, un plan absolutamente innovador en toda América Latina, que trabaja de manera interdisciplinaria, por proyectos, que fue multipremiado, y además semipresencial", subrayó la titular de la cartera educativa a la prensa local.Además, de la ministra participaron de la ceremonia que se realizó en el hotel “Campo Alegre” el diputado provincial, Omar Martínez, el coordinador del Nodo 2 Fernando Muriel, la delegada de la Región III de Educación Carolina Pelegry y la secretaria de Educación del municipio rafaelino, Mariana Andereggen, entre otros.Los nuevos egresados junto a sus familias aportaron el componente emotivo porque el logro alcanzado por los estudiantes fue por el apoyo de su entorno. No faltaron quienes derramaron lágrimas ante esta "conquista" a puro esfuerzo que mejora sus posibilidades en el ámbito laboral en caso de aquellos que tienen empleo y también aumenta las opciones de inserción en el mercado del trabajo de aquellos que actualmente no están ocupados.A modo de balance de este 2018 a punto de finalizar, Balagué consideró que "fue un buen año, sin desconocer las dificultades económicas de la macroeconomía, muchos estudiantes que se han visto con serias dificultades para terminar sus estudios". En tal sentido, afirmó que "a pesar de eso, creo que hemos redoblado la apuesta, hemos puesto mucho más esfuerzo para que todos puedan seguir y terminar cada uno de sus niveles educativos y esto está terminando con buenos resultados".Respecto al presupuesto educativo, la ministra lamentó que "el Fondo de Incentivo Docente siga congelado desde hace tres años, y eso obviamente va a ser una dificultad en las próximas paritarias". No obstante, la funcionaria puntualizó que "desde Santa Fe vamos a trabajar como siempre, poniendo el mayor esfuerzo para tener los mejores resultados con nuestros docentes, para que tengamos una paritaria de acuerdo, de diálogo, para llegar con buenas perspectivas al ciclo lectivo 2019".Desde 2013, la provincia de Santa Fe lleva adelante el Plan Vuelvo a Estudiar, una acción de inclusión socioeducativa dirigida a jóvenes y adultos que por diversos motivos no han concluido su educación secundaria. El Plan Vuelvo a Estudiar despliega una serie de estrategias tendientes a lograr que los estudiantes retomen, permanezcan y egresen de la escuela secundaria, con foco en la apropiación y construcción de aprendizajes que posibiliten un nuevo proyecto de vida.Una de las modalidades del plan es el Vuelvo Virtual, que contempla una iniciativa inédita e innovadora de cursado semipresencial (89% virtual y 11% presencial) destinada a estudiantes mayores de 18 años con una duración mínima de tres años.Actualmente 4600 santafesinos cursan el secundario a través de esta propuesta del Vuelvo a Estudiar Virtual, como parte de los más de 20.000 incluidos en el programa en sus tres modalidades.