El Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias

Como se esperaba, el gobernador de la Provincia Miguel Lifschitz, firmó el decreto 3642/18 que, con fecha del 10 de diciembre, convoca a las Honorables Cámaras Legislativas de la provincia a Sesiones Extraordinarias para el tratamiento de temas pendientes que pueden abordarse en sesiones desde esta semana hasta fines de abril, teniendo en cuenta que recién el 1 de mayo comienza el período de sesiones ordinarias.El ministro de Gobierno, Pablo Farías manifestó ayer en conferencia de prensa que “los principales temas tienen que ver con la aprobación del Presupuesto, que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, junto con la Ley Tributaria y el convenio que se suscribió con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que permite el ingreso de fondos para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones”. Junto con ellos, estamos poniendo otras leyes importantes como la Ley de Educación, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y un mensaje con un nuevo texto de la Ley de ART, que va a facilitar el consenso en ambas cámaras”.“Estamos también incorporando otras iniciativas como la ley de regulación del Aeropuerto de Rosario y una serie de convenios que ha firmado la provincia o los ministerios y necesitan la ratificación”, añadió.El ministro de Gobierno aclaró que “el Decreto contiene una buena cantidad de temas -por ahora la lista contiene 34 proyectos- pero no se agota allí, es decir, en todo el tiempo que dura el período de receso de la Legislatura, el gobernador puede seguir incorporando temas. De hecho, estamos recibiendo solicitudes de nuevos temas que iremos analizando”.Por último, agregó que el objetivo es que “los temas tengan un principio de consenso de tratamiento de ambas cámaras, de hecho todos los temas que se han incluido tienen ese consenso, lo que no significa que se van a aprobar, pero sí que se van a tratar”. Entre los temas habilitados hay varios aprobados por una de las cámaras y que se encuentra en tratamiento en la otra y una serie de convenios que aguardan la ratificación legislativa.En este marco, la Cámara de Diputados fijó tratamiento preferencial para este jueves sobre tres proyectos que serán analizados esta mañana por la Comisión de Presupuesto y Hacienda junto al ministro de Economía, Gonzalo Saglione. Se trata del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio económico 2019; las modificaciones al Código Fiscal y la ley Impositiva Anual y la ratificación del acuerdo compromiso entre la provincia y Anses para el reconocimiento de financiamiento de parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, según detalló el diario El Litoral. Los tres temas fueron aprobados por el Senado el pasado 29 de noviembre y no tendrían mayores objeciones en el tratamiento en Diputados.Además, entre otros temas, la agenda de las extraordinarias incluyen los proyectos de Ley de Servicios de Transporte Automotor de Pasajeros de la Provincia, el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, la autorización al Poder Ejecutivo a transformar el Ente Autárquico Aeropuerto Internacional de Rosario en Sociedad del Estado y el Marco regulatorio para la operación, mantenimiento y explotación del Sistema de Acueductos.Además, se encuentran los proyectos de regulación del ejercicio del derecho a la educación consagrado en la Constitución Provincial y Nacional; asimismo adhiere a la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la iniciativa que incorpora el juicio por jurados.