Sale $ 110 millones terminar el desagüe de calle Tucumán

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION).- Cada vez que llueve, por pocos milímetros que fuera, la esquina de Sarmiento-Dentesano y Tucumán se llena de agua. Y los días en donde la precipitación es copiosa, el agua no duda en entrar a las viviendas. La solución, llegará desde el norte: hacer un desagüe que vaya desde la Jefatura hasta el canal Norte.

Esa obra es largamente reclamada por los vecinos, una vez terminada solucionará el problema de anegamiento de esa esquina, como así también la acumulación de agua en el barrio 30 de Octubre, en el Pasaje Carcabuey y en la esquina de Brasil y Tucumán, por citar algunos puntos específicos.

Hace -al menos- desde comienzos de siglo, que su ejecución se viene postergando, al ritmo del ajuste en las cuentas públicas. Como en la casa de cualquiera, al momento de revisar los números, se achica por las cosas por hacer. En especial, por las más costosas. Y el desagüe de calle Tucumán, siempre se ve afectado. Si se hubiera hecho una cuadra por año, todos los años, el problema ya estaría resuelto o muy cercano a estarlo. Pero no fue así.

Es un trayecto total de unas 20 cuadras, desde la Jefatura hasta el Canal Norte. En 2007 licitó una primera etapa: 635 metros de secciones rectangulares de hormigón desde aguas abajo hasta aguas arriba respectivamente, desde calle Champagnat terminando en Ramón y Cajal. A medida que se avanzó con la obra de desagüe se mejoró el pavimento existente y, en los lugares donde no los había, se realizó un espesor de pavimento para la terminación de la calzada. Después fue avanzando lentamente. Una cuadra por año. A veces, menos.

Hace algunos meses, el Concejo Municipal solicitó al Ejecutivo saber en qué estado estaba la obra. La respuesta subió esta semana, de parte de la Dirección de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad. Con la firma de Germán Seravalle, se indica que el proyecto está ejecutado "hasta Avenida Brasil (mano norte), es decir, sin el cruce de calle correspondiente". Es decir, quedan unas 10 cuadras por realizar

Aclara que "la sección del mismo es de 2 metros de ancho por una altura variable que va desde los 0.75 m hasta los 2.40 m".

"Debido a su elevado costo ($110.000.000 a octubre de 2018) se solicita a la provincia su financiamiento", sostiene la respuesta que ya está en manos del Concejo. Esta última parte no es novedad: en febrero de este año, el intendente Luis Castellano viajó a la ciudad de Santa Fe para reunirse con el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Juan Carlos Bertoni. Allí le pidió el aporte del Estado santafesino. "Se trata de un proyecto de 80 millones de pesos", decía el parte de prensa enviado oportunamente. Como podremos observar, la inflación y la devaluación impactaron de lleno en el costo de la obra: en tan solo 10 meses, creció 30 millones de pesos su cotización.

"Un monto muy importante. Si bien desde el Municipio tenemos presupuestado una parte, necesitamos el acompañamiento de los Estados provincial y nacional”, decía Castellano en febrero. Seravalle admitió que en el Presupuesto 2018 "había una inversión de $5.000.000 por parte del Municipio para la ejecución de aproximadamente 100 metros de conducto". Pero "en el año en curso hubo un redireccionamiento de partidas presupuestarias lo que impidió la ejecución del tramo previsto". Dicho de otra forma: la inflación y la devaluación no solo incrementaron el valor, sino que se postergó lo que se tenía pensado erogar para enviar ese dinero a otros lugares necesarios, como combustible, cubiertas y el pago de honorarios de los profesionales que se desempeñan en los Equipos Territoriales y en las oficinas de Asistencia Social, Violencia de Género y Niñez y Familia, como así también en el Programa Red de Juventudes y la limpieza de espacios públicos.

¿Qué pasará en 2019? Al menos en el detalle, no aparece ninguna partida para esta obra. En la partida "Desagüe en barrios" figuran el entubado calle Palacios por $1.372.000, la laguna del Amancay $3.500.000 y el entubado ensanche Bv. Santa Fe por $ 8.500.000.

¿Llegará el dinero de la Provincia en un año electoral?