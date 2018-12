Lavacoches: "nos parece bien que nos identifiquen"

La semana pasada, por decreto, el Ejecutivo creó el Registro de Lavacoches para poder controlar un poco más la actividad y alejar a aquellos que utilizan el trabajo con otras intenciones.

Tras fracasar en el Concejo el proyecto de ordenanza para regular la actividad, el Municipio busca avanzar con este decreto con el que pone en marcha el Registro al que inscribirá a quienes actualmente lavan autos en el centro, pero a su vez, no permitirá nuevos ingresos.

"Tanto mis compañeros como yo estamos en el registro. Nos parece bárbaro que se haga y ahora estamos esperando que se resuelva", expresó Néstor, que trabaja sobre la Plaza 25 de Mayo, frente a los bancos, sobre calle San Martín.

Uno de los lavacoches que más tiempo tiene en el centro de nuestra ciudad se mostró muy feliz con la medida, y sostuvo que la Municipalidad "nos pidió datos, cuánto hace que estamos lavando, si tuvimos o tenemos algún problema, cómo tratamos a la gente, cómo nos trata la gente a nosotros, los precios que manejamos, cuántos somos, si tenemos familia, los hijos que tenemos... Todo eso en una planilla anotaron. Además nos preguntaron si tenemos antecedentes con la policía", expresó en Radio ADN de nuestra ciudad.

Recordemos que la medida establece horarios topes y buscará, además, el respaldo de la justicia y la Policía para los controles con un equipo interdisciplinario atenderá a los lavacoches y capacitará para darle mayor empleabilidad.

"Cuando nos den la oblea, que está en la idea de ellos para identificarnos, tenemos que ir con el certificado de buena conducta, que será renovado cada 6 meses", agregó Néstor y alertó que "me imagino que varios no van a poder registrarse por los antecedentes. De los que estamos acá con mis compañeros ninguno tiene causas abiertas, por lo que todos vamos a quedar. Sé que hay muchos que están viniendo ahora, que son nuevos, que no van a quedar. Encima hay muchos menores, y la Municipalidad no quiere que trabajen", explicó.

Néstor está junto a su señora, y tiene 3 hijos, de 8, 5 y 1 año. Su mujer también trabaja, pero en otro rubro, y deja a sus hijos con la madrina. Todas las mañanas los lleva al colegio antes de venirse para el centro de la ciudad.



LOS QUE NO

VIENEN A TRABAJAR

Esta es la gran queja que se desprende por parte del Municipio y por los mismos lavacoches. Quienes sólo van todas las mañanas y todas las tardes a lavar autos, sostienen que esta medida traerá tranquilidad en el sector, ya que no todos son iguales.

Desde hace un tiempo a esta parte, muchos utilizaron el rótulo de "trapitos" para poder 'junar' (vigilar o estar atentos) a los autos y a los movimientos, que muchas veces se producen frente a los bancos, con el fin de poder robar o apuntar gente para que otras personas la asalte.

"Hay muchos lavacoches que vienen a 'junar'. Y por eso nosotros festejamos que se haga el registro", dijo y expresó que "desde el Municipio lo conocen a los que trabajan, somos caras conocidas y repetidas de todos los días. Igual que la policía, que pasa y ve una cara nueva y de inmediato lo llevan, sin decirle nada. Cuando pasan por alto alguno nos hacen quedar mal a todos", dijo Néstor y agregó que "he sabido de algunos que se han estado mandando algunas macanas. La policía ya lo sabe y eso mucho hoy no se ve, pero sé que hay algunos", dijo, sin querer mencionar el tema droga, que también se ha impuesto entre algunos "trapitos".