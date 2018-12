Caras nuevas, regresos y novedades en el inicio de la pretemporada del “9”

Las largas vacaciones de 9 de Julio llegaron a su fin este lunes. Luego de casi 45 días de descanso, ayer se puso en marcha en el estadio Germán Soltermam la pretemporada con vistas al Torneo Regional Amateur, que por ahora tiene fecha de inicio el 27 de enero. Se hicieron presentes 23 futbolistas en el primer día de trabajo, entre ellos jugadores que son del club, algunos que volvieron y otros que serán observados y que podrían transformarse en refuerzos.

En primer lugar, el entrenador Daniel Veronesse dialogó con los jugadores y posteriormente se pusieron a la órdenes del Profe Agustín Giorgis para realizar los primeros movimientos físicos.

En cuanto a los futbolistas que son del club que se dieron cita fueron Julián Maina (único arquero), Kevin Acuña, Facundo Vargas, Damián Maciel, Maximiliano Aguilar, Sebastián Acuña, Nicolás Domínguez, Gastón Monserrat, José Nuñez, Matías Caballero y Marcos Valsagna. Además, volvieron a la institución el volante Miguel Monay, quién terminó jugando el torneo liguista en Ferrocarril del Estado, el polifuncional Andrés Velazco, proveniente de La Emilia de San Jorge y el lateral Héctor Sánchez. En tanto, otro de los juveniles que regresó fue Matías Manelli, ex jugador de Argentino de Vila, y se espera que hoy lo haga el defensor Flavio Díaz.

En cuanto a caras nuevas, se sumaron al plantel para ser observados por el cuerpo técnico, y con grandes posibilidades de quedarse, el delantero santotomesino Jonatan Ordoñez, con último paso en La Perla de Recreo, el volante Baltazar Triverio, ex Libertad de Sunchales, y el lateral Agustín Tosetto, libre de Atlético de Rafaela. Mientras que en materia de incorporaciones, se confirmaron las del arquero Gustavo Vergara y el volante Ezequiel Comas, jugadores que el DT conoce de su paso por Belgrano de Paraná y que se incorporarán mañana al grupo. Por otro lado, aún continúan las gestiones por Juan Sabia, ex Ben Hur, Argentinos, Libertad y Ferro de Rafaela, y las del delantero rafaelino Lucas Volken, con pasado en el León rafaelino.



ACOMODARSE A LAS

CIRCUNSTANCIAS

Mientras los futbolistas pusieron primera, el entrenador Daniel Veronesse también tuvo su primer contacto de pretemporada con la prensa local, comentando, con entusiasmo en el inicio de la charla, que “arrancamos la pretemporada con un buen número de jugadores, esperando que durante la semana se sumen otros. Previamente, estuve hablando con Marcelo Werlen, el coordinador del fútbol de la institución, que lo del arquero Vergara (Gustavo) ya está y ha salido campeón este domingo con Belgrano. El miércoles lo vamos a tener por acá, conjuntamente con el volante por izquierda Ezequiel Comas, que también lo dirigí en el equipo paranaense. Los dos se van a integran al plantel y el resto dependerá de las negociaciones que se hagan en los próximos días. Vamos a ver qué pasa con Juan Sabia y si se da el convenio con los chicos de Atlético. Por lo pronto los tengo anotados a todos, y si vienen a prueba o en calidad de refuerzos dependerá de lo que se arregle. Hay que ver también lo que sucederá con Guillermo Funes, que es jugador del club y tiene una propuesta para continuar en Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. También resta resolver algunos casos de otros jugadores locales, como el de Franco Forni. También se sumó el chico Ordoñez, que viene a sumar, al igual que Triverio. Lamentablemente se cayó lo de Santiago Portillo (volante y capitán de Libertad de Concordia). De todos modos, me gustaría tener 2 ó 3 jugadores más de referencia como para poder tener un plantel con experiencia y voz de mando”. En cuanto a la planificación de la pretemporada, el DT argumentó que “se va a realizar íntegramente en el club y en el predio. Vamos a trabajar hasta el sábado a la mañana y volver el miércoles posterior a las fiestas. Veremos los equipos que hay disponibles como para realizar algún amistoso, pero habiendo un convenio con Atlético me parece que no habría problemas. También está Unión de Sunchales y hay que ver lo de Libertad, ya que aparentemente dicen que los que descendieron del Federal A se engancharían al torneo más tarde. Eso también hay que verlo, al igual que la zona que nos toque, y si realmente va a empezar el 27 de enero o una semana más tarde. Todo se hará camino al andar”. Con respecto a las expectativas, el rafaelino acotó que “es todo un desafío. Sobre toda reestructuración siempre hay un planteo diferente. Uno, con la experiencia que ha sumado en toda su carrera, trata de acomodarse a las circunstancias. Pienso que les va a costar a todos este torneo, porque después, cuando empieza la Liga, tiene que ganarla para poder jugar este torneo. Entonces, todos van a tener una presión para clasificar y no quedar afuera, porque es un gasto que después queda en vano. Y hay que tomarlo como tal. Cada vez va a ser más difícil, y si el Federal B era difícil, éste lo va a ser aún más complejo y competitivo, porque todos los clubes van a querer estar, al igual que el ‘9’, que tratará de ser protagonista”. Para finalizar, en cuanto a los objetivos, coincidió que será doble, ya que también se apuntará a pelear en los torneos domésticos 2019. “Sí, obviamente que hay que mirar de reojo la Liga, porque tenés que salir campeón para participar después. Esa es un poco la charla que tuve con Migue Monay y con Andrés Velazco, quienes van a ser los capitanes de los dos equipos. Si bien el presupuesto del ‘9’ no es igual al de Ben Hur o el de Libertad, nosotros pretendemos que con trabajo y con lo que nos hemos planteado con el grupo de chicos que tenemos, lograr cosas importantes”.



RESTAN DETALLES

Por su parte, Marcelo Werlen brindó, ante una consulta de LA OPINION, más precisiones acerca de este convenio que se está realizando con sus pares de Atlético de Rafaela. “Son reuniones que se vienen manteniendo entre los clubes desde hace 2 años. Igualmente, restan algunos detalles para trabajar en conjunto, y esperemos que se puedan resolver en las próximas horas. Es algo parecido a un intercambio de jugadores, pero a préstamo. Si a ellos les interesa alguno de los chicos de inferiores, hacemos el convenio, y viceversa en caso de que algún jugador de ellos quiera venir a 9 de Julio”. Por lo pronto, y si es del interés de los chicos de la Crema ir al ‘9’, ya hay anotados 5 nombres. Se tratan del lateral izquierdo Roque Ramírez, el marcador central Jerónimo Astrada, el volante central Agustín Zili, el enganche Pablo Segovia y el delantero Juan Cruz Esquivel.





PRUEBA DE JUGADORES

Este viernes, desde las 16:30 y en el predio de la Escuelita de Fútbol, 9 de Julio llevará a cabo una prueba de jugadores para las categorías 2001,02,03 y 04.