"From Hell", un comic simplemente perfecto

From Hell es una obra maestra en todos los sentidos. Un ejemplo claro, evidente y ridículamente perfecto del punto cumbre al que un autor puede llegar; con tan solo esfuerzo, determinación y una pizca de locura al estilo Burton.El comic que ocupa nuestra atención especula sobre la identidad y motivaciones del famoso asesino en serie “Jack el Destripador”. A pesar de tener un argumento aparentemente simple y repititivo (a causa de las muchas teorías formuladas alrededor de ese enigmático personaje), puedo asegurarles que este comic es un espectáculo desde el punto de vista narrativo y gráfico.Sinceramente me preocupa no poder describir de manera perfecta una obra que se merece los elogios de todo el mundo. Sin embargo, y a pesar de lo aclarado, voy a intentarlo lo mejor que pueda.Para empezar, vale aclarar que From Hell no es un comic para todo público. Sus escenas sexuales y de violencia la convierten en una obra que no deben leer los niños. Además, el dibujo es un tanto especial: tal vez no le agrade a todo el mundo, o incluso haya algunos que lo consideren terriblemente “feo”. Para las personas que coincidan en su pensar con lo descripto, puedo asegurarles que Eddie Campbell le brinda a la historia una ambientación muy necesaria. No solo parece que estamos ante el Londres victoriano; también podemos sumergirnos en sus calles, y presenciar de la manera más cruda y realista los famosos asesinatos ocurridos en Whitechapel, a finales del siglo XIX.Muchos se preguntarán: ¿Cómo es que una obra enteramente ficcional, sobre uno de los asesinos más enigmáticos de la historia, puede cosechar tanto éxito entre público y crítica? Bueno, primero hay que establecer que Alan Moore (el autor de From Hell) se basó fuertemente en el libro “Jack the Ripper: The Final Solution” de Stephen Knight, y en una gran cantidad de otras fuentes, para darle forma al comic que ocupa nuestra atención. Este último no solo cuenta con una precisión extraordinaria y un contexto que te deja sin aliento; sino que además muestra su apoyo a la teoría de Knight, sosteniendo que los crímenes de “Jack el Destripador” fueron realizados a causa de una conspiración masónica (presente detrás de varios aspectos de la sociedad británica de la época).Dicha conspiración habría llevado a que William Gull, médico de la realeza, efectuara una serie de asesinatos en Whitechapel con el fin de ocultar la información que tenían un grupo de prostitutas, sobre un amorío entre el nieto de la reina Victoria y una muchacha de clase media.Es majestuosa la manera en la que Moore nos cuenta la historia. Con unos diálogos tan realistas y crudos, llenos de violencia y significancia, que poco a poco se entrelazan en un increíble desenlace. Eddie Campbell no se queda atrás, y nos brinda, como se aclaró anteriormente, unas escenas dignas de recordar, combinando el trazo sucio con un detallismo verdaderamente hermoso.El resultado, por si no quedó claro, es un comic simplemente perfecto. A muchos les parecerá “pesada” la narrativa del escritor, o poco claros los dibujos de Campbell; sin embargo puedo asegurarles que no se arrepentirán de comprar esta fantástica historia.