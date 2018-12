Sensaciones y sentimientos

MIGUEL A. STERREN: TIEMPO DE SIEMBRA

El nacimiento de un libro es una hermosa cosecha. La naturaleza sembró en Miguel A. Sterren la sensitiva idea de hacer conocer su sentir acerca de la región de que es originario y que habita: de ella absorbió el verde, el aire, el viento y las emociones humanas.

Como es fácil imaginarlo, las evocaciones propias no necesitaron lluvias para hacer crecer el espacio de papel de 240 páginas de poesía que conforman la obra “Tiempo de siembra tiempo de trilla”.

El libro está comprendido por la más pura línea inspiradora que guió al poeta Mario Vecchioli, el que cantó a la epopeya gringa en admiración al campo y al sentir humano, y Miguel Sterren produjo en noviembre de 2014 uno de los mejores hechos que pueda imaginar la poesía: un libro.

¿De qué trata concretamente esta obra?

Detallar en verso las características internas y externas del lugar donde se ha vivido es liberar las sensaciones propias –cosa que las hace universales- y consagrarlas a la consideración de sus iguales, que necesitan tanto del aire y la tierra para vivir, como de consagrar la pertenencia.

Miguel A. Sterren contempla emocionado la vida y detalles que la componen, profundos y sentidos.

Los versos son verdaderas fotografías del alma, pero no quietas: vuelan llenas de vida mostrando en detalles qué es lo que ha impactado y sigue haciéndolo, hace un homenaje a su propio tiempo diciendo tácitamente que es el mismo y con igual llegada a sus pares, contemporáneos o no.

¿Cuál es su estilo y cuál el modo de cantar?

“Tiempo de siembra…” está habitado por ciento cincuenta poesías de virtud narrativa y descripción precisa. La imaginación necesita poco para ubicarse exactamente en el lugar físico y asimismo profundiza en el interior de la creación literaria embelleciendo el relato y la fotografía del alma con logradas imágenes poéticas y una síntesis integradora de hechos y sensaciones.

“Hubo un tiempo muy duro, sin descansos / fue el tiempo del desmonte y de vigilias / el temor escondido tras las sombras / y el arma descansando en las rodillas”

“Ahora ya no habría viaje de regreso: / aquí estaba la esencia de su vida” “mirando el horizonte por las tardes / en vano busca el mar y sus orillas”.

La conocida y aceptada teoría de que el hombre es un producto de su tierra se cumple cabalmente en el caso de Miguel Sterren, y también en las características del paisaje donde se desarrolla. No es lo mismo la obra del poeta de ambiente de montaña que la del habitante de la llanura: aquí toman importancia decisiva la ternura y la paciencia, la observación admirada de la naturaleza y de la obra del máximo Creador. Una especie de Paraíso a la medida del que ha comprendido desde siempre que el trabajo es lo que ennoblece al hombre, y que él mismo tiene el deber de realizarlo y hacerlo saber a sus iguales y sus familiarmente conectados.

El artista de llanura no necesita decirlo pero ha asumido desde siempre que ama sus raíces y acepta maravillado que ellas le den motivo y paisaje a su canto pero, a pesar de sentirlo así, no es quieto ni conformista: es vida latente proyectándose en felices imágenes poéticas.

“y el surco será una huella / apenas caricia blanda” “el sol es un incendio en su caída” “un vuelo, sin apuros, de palomas / y luego una plegaria que se apaga”

La de Miguel Sterren es una obra que deleita los sentidos, visuales y amigos; es un modo de sentir y expresar tan auténtico como placentero. Acompáñenlo, lectores; los refleja también a ustedes.