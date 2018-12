Títulos para 9 de Julio

1 / 2 - FOTO PRENSA HOCKEY 9 DE JULIO PRIMERA DIVISION./ Venció en la final a Atlético San Jorge. SUB 15./ Ganó 3 a 0 ante el mismo rival.

Este domingo se disputaron las instancias finales de la Copa Challenger de damas de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey en el Club Sarmiento de Humboldt. 9 de Julio de Rafaela tuvo una tarde perfecta al quedarse con los títulos de las tres categorías en que llegó a la instancia máxima.En Sub 18 se impuso por 1 a 0 a Sarmiento de Humboldt con gol de Aldana Bravo. En tanto, en Sub 15 festejó el equipo rafaelino con el triunfo por 3 a 0 ante Atlético San Jorge, con tres goles de Maitena Zanabria.Y en el epicentro de la jornada, la dirigidas por Champy Dominino se impusieron por 2 a 1 a Atlético San Jorge en primera división, con los tantos convertidos por Danisa Dechiara y Lucía Romano. Sin dudas, fue un excelente cierre de año para el hockey de 9 de Julio, que la semana anterior había triunfo en la Copa de Plata Sub 13.