El 14 cerrarán las inscripciones

Se trata de uno de los estímulos que brinda el Estado local para el desarrollo de estudios que, durante el 2018, acompañó a 172 estudiantes de Institutos Terciarios y Universidades; y a 18 jóvenes que asisten a Escuelas Agrotécnicas.El plazo establecido para este año se extenderá hasta el viernes 14 de diciembre. Durante esos días, quienes tengan interés en recibir el beneficio deberán completar el formulario digital y tienen hasta el 28 de diciembre inclusive para presentar personalmente la documentación requerida para formalizar la inscripción.El programa está orientado a estudiantes rafaelinos que cursan carreras universitarias y terciarias aranceladas y no aranceladas de la oferta educativa local y en otras ciudades. Además, es requisito haber residido los últimos 5 años en la ciudad, tener todas las asignaturas de secundaria aprobadas a marzo del 2019 y no superar el ingreso familiar máximo que anualmente fija la Comisión de Becas.Quienes resulten elegidos, recibirán durante 9 meses una ayuda económica, cuyo monto depende de la prioridad de la carrera y de la casa de estudios elegida (público/privada, local o no).Acceder a www.rafaela.gob.ar/becas (que estará habilitado a primera hora del 12 de noviembre) y completar el formulario de inscripción online. Controlar que llegue a la casilla de correo la confirmación de la inscripción.Entregar personalmente en la Secretaría de Educación (Sarmiento 550) la siguiente documentación: fotocopias de recibos de sueldo y DNI de todos los integrantes del grupo familiar conviviente, fotocopia del recibo de alquiler, cuota del plan de vivienda y/o crédito hipotecario, fotocopia del plan de la carrera elegida.Además, si quien se inscribe:debe presentar certificado de inscripción de la carrera y constancia del promedio general del Secundario., debe presentar constancia de alumno regular y promedio general., debe presentar constancia de materias rendidas el último año y promedio general.En la Secretaría de Educación también se brindará asesoramiento a aquellos que no posean acceso a internet. Pasado el 14 de diciembre, solo se recibirán fuera de término comprobantes vinculados al desempeño académico.Para más información, las consultas se podrán realizar a través de la página de Facebook /Secretaría de Educación de Rafaela, o a los teléfonos 504399, 504333 o 431983, en el horario de 8 a 14.