Cuadernos: citan a indagatoria al padre y al hermano de Macri

BUENOS AIRES, 11.- El juez federal Claudio Bonadio citó para el próximo jueves a Franco Macri y a Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente Mauricio Macri, respectivamente, en el marco de una investigación derivada de la causa por los cuadernos con detalles del presunto pago de sobornos a ex funcionarios para acceder a contratos en el área de transporte.

Así lo confirmaron fuentes judiciales, las que precisaron que la citación es para el 13 de diciembre y abarca además a otros empresarios como Eduardo Eurnekián.

Según declaró como arrepentido Claudio Uberti, quien dirigió el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Ocovvi), todos los meses recibía una suma de dinero proveniente de esos empresarios. Y ese dinero -dijo Uberti- era entregado a Néstor Kirchner y en alguna ocasión al ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Por la firma Autopistas del Sol fueron citados a declarar Franco y Gianfranco Macri, entre otros.

También fueron citados a indagatoria los integrantes de las siguientes empresas: Grupo Concesionario del Oeste, Concesionaria AEC, Corredor Americano, Equimac, Coarco, Homaq, Vialco, Decavial, Corredor Americano, Podestá Construcciones, Helport, ICF Americana, Coprisa, Covico, Noroeste Construcciones, Glikstein y Cía, Supercemento, Dragados y Obras Portuarias, Caminos del Río Uruguay.

La ronda de indagatorias se extenderá -según explicaron fuentes judiciales– hasta el próximo 27 de diciembre cuando deben presentarse De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Un día antes será el turno del ex secretario de Obras Públicas José López y de Uberti, quienes declararon como arrepentidos en el Caso Cuadernos. (Ambito.com - Infobae).



SALUD

Tras conocerse la citación de Bonadio para Franco Macri, desde el círculo familiar deslizaron que el empresario padre del Presidente no podrá presentarse a brindar declaración indagatoria ante la Justicia debido a su deteriorado estado de salud física y mental.

La salud de Franco Macri, de 87 años, comenzó a empeorar en febrero, cuando fue internado en el Hospital Italiano con una fractura de cadera. Desde ese momento, según sus familiares, su salud mental entró en una etapa de sostenido deterioro, y hoy se encuentra en su casa, con cuidados paliativos.

Un funcionario de larga relación con la familia le dijo a Clarín que el jefe del clan familiar se encuentra en un estado "senil", y por eso no está en condiciones de mantener una conversación como la que requiere una declaración ante la Justicia.