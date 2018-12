Llop no le esquiva al momento

terminó este semestre con una dolorosa derrota en Mendoza. Con el 1-2 vs Gimnasia sumó su cuarto partido sin poder ganar, terminó muy lejos de la cima y afuera del reducido (aún le quedan por jugar en 2019 doce partidos). Una campaña muy irregular, nada convincente hasta el momento. Y en la segunda rueda de este torneo de la B Nacional, tendrá que ‘remarla’ desde muy atrás., señalótras el cierre en tierras mendocinas. El DT luego agregó: “El rendimiento no nos ayuda, se fueron muy arriba los otros, quedan 12 partidos, tenemos un partido menos, estamos a cuatro puntos de estar en el octogonal, eso es lo que tenemos que pensar. Este partido, más allá de la Copa Argentina (a la cual no pudo ingresar) era para terminar bien el año, terminar octavo o noveno, si se daba la Copa Argentina bienvenido, pero era para terminar de otra manera”.-Estamos padeciendo situaciones en la parte defensiva, no estamos seguros, comenzamos mal el partido, lo equilibramos en el segundo tiempo, pero otra vez se nos ponen en ventaja. No me está gustando, no somos sólidos atrás, regalamos medio tiempo otra vez. Si el rival te somete por juego es otra cosa, pero nadie nos somete con su juego. Trabajamos la pelota cruzada que le tiran al 9 para bajarla, lo trabajamos y casi nos hacen el gol. El penal como el segundo gol vienen de una pelota larga, un penal inexistente, una vergüenza lo que cobró el árbitro. Situaciones de riesgo el rival no te generó, son situaciones fáciles de resolver para el defensor y así y todo perdimos por eso.-Desastroso lo que cobró el referee. Una vergüenza. Le cabeceó y le rosa. No hay compromiso con nada.-Lógico, hemos regalado un partido y medio en los últimos tres partidos. Con Almagro, el ST pudimos haber empatado, lo mismo con Platense, los últimos 30m lo empatamos y podríamos haber hecho un gol más. Ahora lo mismo, hay que buscar la concentración máxima, entender lo que nos estamos jugando.-La parte defensiva, en todo el torneo. Ese es el problema, estuvo lesionado un largo tiempo Masuero, ahora está volviendo, se había lesionado Ferrero que habíamos clausurado ese sector, tuvimos que modificar. Estuvo 60 días lesionado Blondel y tuvimos que improvisar con Copetti porque no había otro lateral. Lo hizo muy bien Copetti. Por diferentes circunstancias no pude encontrar un equipo y jugar dos o tres partidos seguidos.-Seguramente vamos a evaluar, algún jugador tenemos que traer pero no es fácil, encontrar buenos jugadores en diciembre, los buenos jugadores están rindiendo bien en todos lados, no es fácil. Eso me preocupa. Trabajaremos, veremos cómo lo podemos resolver.Lo primero que nosotros no hemos encontrado, sólo en dos partidos nada más, es mantener el cero en nuestro arco, después no lo pudimos sostener y eso para un equipo, los equipos se arman de atrás hacia adelante, es fundamental y en los últimos cuatro partidos no lo pudimos hacer. Es malo, tenemos que resolver eso y el arco en cero.