El Presidente no irá a Brasil

BUENOS AIRES, 11. - Finalmente el presidente Mauricio Macri no viajará el 1 de enero a Brasilia para participar del acto de asunción de Jair Bolsonaro y, en cambio, optó por extender su estadía en el Sur argentino junto a su familia tras las fiestas de fin de año.Según consignaron a Infobae fuentes calificadas del Gobierno, Macri decidió quedarse con su familia después de la fiesta de Año Nuevo en un lugar de la Patagonia que aún no está definido.Fuentes del Gobierno dijeron a Infobae que el faltazo de Macri a la asunción de Bolsonaro también debe interpretarse como una jugada regional para seguir manteniendo una alta cuota de poder de liderazgo regional. La semana pasada, el canciller Jorge Faurie había confirmado que Macri viajaría a la asunción de Bolsonaro pero ahora se dio marcha atrás y por ahora no habrá encuentro.