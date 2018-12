Pecheras y la chance de un trabajo "fijo"

El Registro será obligatorio y gratuito. Las condiciones para su inscripción son: acreditar el desarrollo actual de la actividad indicando sector o ubicación, ser mayor de 18 años, contar con al menos 5 años de residencia comprobable en la ciudad y residencia efectiva, no contar con trabajo formal y presentar certificado de buena conducta.Estos laburantes, piden y "exigen", que el decreto avance, que no se detenga como sí pasó con la ordenanza y que les entreguen a todos los habilitados los chalecos, para poder identificarse y trabajar tranquilos. "Lo que nosotros esperamos ahora es que nos den los chalecos, que esto se haga más formal y así poder estar más tranquilos nosotros", dijo.La pechera de identificación que será entregada por la Municipalidad contendrá número de Registro, nombre y apellido, remarcando además que sujetarse al horario establecido en el permiso y observar buena conducta estará dentro de las premisas. "Las principales quejas son de cómo algunos lavacoches tratan a los clientes de los comercios que están cerca. Y la verdad que tienen razón. El decreto te hace cumplir un par de reglas, como el no estar alcoholizado, de que no se droguen... De esa manera vamos a cuidar a la gente y a nosotros también", sostuvo el lavacoche.A modo de cierre, se refirió a la posibilidad de obtener otro trabajo, que sea relacionado con lo que hacen, pero que sea de manera fija, estable, y así no depender más del bolsillo de la gente o del clima, por ejemplo, uno de los grandes enemigos: "tener otra oportunidad de trabajo sería buenísimo. A veces trabajar acá cuando está nublado, es complicado. O bien a fin de mes casi que no se trabaja, por ahí lavás un solo auto y por eso estaría bueno tener algo más. Por eso queremos que todo se resuelva, para que la gente se quede tranquila, y si ellos están tranquilos, nos quedamos tranquilos nosotros porque hace años que estamos acá trabajando. Esto lo hacemos por necesidad, no porque nos gusta estar en la calle", expresó en la Emisora.