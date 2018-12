Quieren habilitar más edificios en altura

La semana pasada, el Departamento Ejecutivo subió las modificaciones al Código Urbano, que se habían consensuado hace algunas semanas. Entre las principales características que tendrá este proyecto de ordenanza, es que se permitirán edificios de altura en zonas que hasta ahora no estaban permitidas.

Hubo algunas demoras pero es porque Fiscalía estuvo trabajando puntillosamente en las cuestiones de técnicas legislativas para que no haya inconvenientes.

"Las principales modificaciones son los cambios en las alturas máximas y de basamento en los bulevares fundacionales, en las primeras 10 cuadras (aunque en Santa Fe ya llegaba hasta Roque Sáenz Peña). También hay cambios en los parámetros en los diseños de desagües y retención que fueron modificados en los edificios. Había otros cambios, pero quedaron para más adelante", dijo el Secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Maina, en declaraciones brindadas a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

Otro de los cambios se da en el "triángulo", conformado por las avenidas Roque Sáenz Peña, Mitre y Santa Fe, para que se puedan hacer edificios en altura intermedia. "Antes, en esa zona, se podían hacer edificios de 20 pisos, sino otros de baja altura. Lo que se permitió copiar en ese sector la tipología que tienen las avenidas 'límite' y que puedan haber edificios de 10 o 15 pisos", detalló Maina.

¿Hubo proyectos de inversión que, por estas restricciones, no se pudieron plasmar? "Sí", respondió Maina. "Esto está consensuado con muchos Colegios (Arquitectos, Ingenieros, Maestros Mayores de Obras, etc). Las modificaciones están buenas. Pero no creo que con los cambios haya gente haciendo cola para hacer edificios. Pero es flexibilizar para cuando la economía florezca", completó.



BZA GROUP CON UN

"ZOCALO COMERCIAL"

Uno de los proyectos con mayor impacto urbanístico que se presentó este año fue el de BZA Group, que incluía la posibilidad de ensanchar calle Fader, crear una rotonda entre Williner y Estanislao del Campo y poder darle mayor transitabilidad al sector detrás de Av. Remedios de Escalada. Maina comentó a "Algo dirán" que el proyecto tuvo modificaciones. "Se cambió un poco el proyecto del edificio corporativo -que tendrá otra arquitectura- y de realizar dos torres sobre calle Saavedra. Ellos han incorporado la posibilidad de realizar una torre más. Pero, fundamentalmente, lo que ha cambiado, es que quieren hacer un zócalo comercial importante que una todos los edificios. Ellos hicieron una presentación de un anteproyecto para que lo empecemos a analizar", dijo. La Comisión de Desarrollo avaló esta propuesta.

"Seguramente, las inversiones van a prosperar el año que viene si los parámetros de la economía se estabiliza y comienza a funcionar. Lo importante es que hay gente que sigue pensando en proyectos", indicó, optimista, Maina.