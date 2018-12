Madrid, testigo de una pasión incomprensible

Se ha cerrado uno de los momentos más tensos e inolvidables que el fútbol haya generado a nivel mundial. No sorprende que sean argentinos los protagonistas, aun en tierras remotas y con la imposición de un organismo, que impotente e inoperante como CONMEBOL, necesitó ser rescatado por la FIFA, para que esta edición de la final de la Copa Libertadores, terminara de una vez y se recuperara el orden perdido.

Una zaga que no demorará mucho tiempo en llegar Netflix con infinidad de capítulos, al cual mejores; un derrotero que paso de abochornarnos, a atraparnos con perversidad y emoción, como si esos componentes combinados, se tornaran como una fórmula de éxito mediático, irresistible.

No hubo espacios para indiferentes el domingo; nadie pudo escapar a esa red tejida por el destino y nuestra disposición al escándalo; ese suspenso en el que quedamos sumidos después que el árbitro chileno Roberto Tobar decretara el final del primer partido jugado en la Bombonera, hasta que el gol del Pity Martínez, hiciera lo propio un mes después en el estadio Santiago Bernabéu, atravesó de forma horizontal la vida de los argentinos.

Solo un resuello de un par de días, para asomarnos al desfile de los principales mandatarios del planeta en el G 20 o para seguir discurriendo sobre el dólar y sus bemoles, todo lo demás, se lo llevó puesto este tanque de la mentada Final.

Un mes en la vida de un pueblo como el nuestro, adaptado a los cimbronazos, parece nada, es comparable a un abrir y cerrar de ojos, sin embargo, en estas semanas, las que transcurrieron entre el primer juego y la revancha, a muchos, nos pareció una vida.

La carga energética tan pesada por discusiones desprovistas de sensatez, el escaso aporte de los protagonistas de este juego, la patética danza de intereses y la claudicación de las actitudes de grandeza que deben primar ante las crisis, saturaron el mercado y por momentos, las convirtieron en un hecho desdichado para con la rica historia del futbol en Argentina.

Sin embargo, hubo algo subyugante que se puso por encima de la clara tendencia al rechazo de gran parte de esta sociedad, como si esta, necesitara, paradójicamente, de ese alimento para encontrar motivaciones y no despegarse de una historia insólita, pero a la vez, potente por las consecuencias que se avecinarían, luego del resultado final de esta disputa.

Esa ambivalencia lejos de hacernos despertar indiferencia, le dio vida a una expectativa inusual. Razones subjetivas le fueron sobrando a un domingo que no tenía más espacio para alojarla y por eso, el resultado deportivo, disparó como catarsis, una movilización poco antes registrada en todo el territorio nacional.

River se llenó la Boca!!! Decían las primeras cargadas en las redes sociales, a las que siguieron miles con la picardía y creatividad que define al hincha de fútbol en situaciones como estas.

No era para menos, ya nada sería igual en ese universo después de la victoria Millonaria estampada en placa dorada al pie del trofeo más deseado del continente y en la última edición, que se disputaría con ese formato; también su eterno rival lo sabía y el mundo, tampoco dejaría de asombrarse por los ecos y las conductas en maza que ganaron las calles de Madrid y del todo el cono Sur.

Un partido jugado en el exilio. La película terminaba sin que esa trama, abandonara nunca, el suspenso y la incertidumbre, un delicado equilibrio en el que de alguna manera, la gran mayoría hizo su aporte.

Hubo sin embargo un lugar para algunas imágenes, que nos devolvieron el alma al cuerpo, por lo menos a aquellos que soñamos todavía, con una moderación de esas épicas. El presidente de River en la serenidad que impone el abatimiento a pesar de la victoria, abrazó de manera paternal a Guillermo Barros Schelotto en la premiación y por un instante, deje que me ganara la ingenuidad, pensando que comenzaba a saldarse una de las tantas y absurdas grietas que alistamos en los últimos tiempos.

Fue solo un gesto pero que traspasaba la mera formalidad, fue como el abrazo de los luchadores cuando la campana marca el final de la pelea y la adrenalina le da paso a la razón.

Era la síntesis de un tiempo donde nos desgastamos de forma absurda e imprescindible a la vez, según rezan los antecedentes criollos en la materia.

Necesitamos que nos rescataran desde una región donde los límites a las euforias, la recortan y donde, nuestros propios impulsos, encuentran como por arte de magia, otras formas menos crispadas.

En definitiva a la distancia, River y Boca, pudieron cruzarse en un campo de juego y en la vida misma, sin que las antinomias muten de pintorescas a delictivas. Aspirar a que todo esto sea factible entre nosotros, no es más que una expresión de deseo; esas diferencias abonan lo cotidiano y conviven como en este caso, de forma traumática. Un sello indeleble de una pasión incomprensible.