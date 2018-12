Atacaron a balazos a dos edificios judiciales

El edificio de Tribunales provinciales y el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario fueron blanco en la madrugada de ayer, de ataques a balazos.Al menos diez impactos de bala dieron contra el frente de Tribunales de Balcarce y Montevideo. En la puerta giratoria de calle Balcarce hay al menos cuatro impactos de bala. En otro de los ingresos también se pueden ver las huellas del ataque, ocurrido cerca de las 2.30.Cabe señalar, que las agresiones se dieron a cuatro días de oficializarse las condenas a la banda narcocriminal más peligrosa de la provincia de Santa Fe -Los Monos-, cuyos jefes recibieron penas de hasta 17 años de prisión por tráfico de drogas.De acuerdo a lo consignado por La Capital de Rosario, el Ministerio de Seguridad provincial aseguró que los atacantes se trasladaban en motocicleta por calle Montevideo, doblando por Balcarce y antes de llegar a Pellegrini detuvieron su marcha realizando diez disparos que impactaron sobre puerta de ingreso y en la fachada del edificio.Diez minutos más tarde, un hecho similar se registró en el Centro de Justicia Penal, de Sarmiento y Rueda. Al menos cinco disparos impactaron contra los ventanales del edificio de Justicia, donde se recogieron vainas servidas.Según trascendió, en ambos casos los atacantes fueron sujetos que pasaron en moto, abrieron fuego y se dieron a la fuga. Los edificios cuentan con cámaras de videovigilancia.En uno de los sitios baleados dejaron carteles con un mensaje: "Con la mafia no se jode. Esteban Alvarado", en referencia al presunto narco prófugo Esteban Lindor Alvarado.Tras conocerse la noticia, tanto el gobernador Miguel Lifschitz como el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro repudiaron el ataque: "Son reacciones desesperadas de grupos que están siendo combatidos", dijo Lifschitz.El ministro de Justicia provincial se refirió a los ataques a balazos contra el frente de Tribunales provinciales y del Centro de Justicia Penal en Rosario. Y afirmó:"Estos ataques a edificios de la justicia, al igual que los anteriores, no quedarán impunes. Desde muy temprano impartí instrucciones para avanzar en las investigaciones y me contacté con funcionarios del poder judicial para continuar en el compromiso de luchar contra las mafias", dijo Pullaro a través de su cuenta de Twitter.El ministro dijo además que en los últimos días la provincia avanzó "sobre los núcleos económicos de las bandas" y que van a "continuar golpeando sus diversas actividades".Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich manifestó su repudio contra los ataques perpetrados durante la madrugada de ayer sobre los Tribunales provinciales y el Centro de Justicia Penal de Rosario, en donde se llevaron a cabo los procesos judiciales contra la banda narcocriminal "Los Monos"."Sabemos que estos hechos ocurren -dijo Bullrich- a raíz del fuerte trabajo coordinado que venimos llevando entre el Gobierno Nacional y la provincia de Santa Fe. Al darles pelea a estas bandas criminales de manera unificada y luego de haberlas puesto a disposición de la justicia y terminar con condenas ejemplares, los delincuentes arremeten con violencia para mandar un mensaje mafioso que de ninguna manera vamos a tolerar, enfatizó la ministra de Seguridad de la Nación.