Duras críticas de Matías Rossi

Matías Rossi tardará mucho tiempo en digerir lo que ocurrió el último domingo en la última fecha del Turismo Carretera.

Antes de largarse la final lanzó sus primeros dardos contra la decisión que no le permitió quedarse con la victoria en la primera serie, que había ganado en pista. Sancionado por una maniobra en la que se tocaron los pontones de los autos del piloto de Del Viso y del conducido por Jonatan Castellano, fue ubicado segundo por los comisarios deportivos, que lo dieron ganador al "Pinchito".

Rossi se despachó con todo en la mesa que compartió con los vencedores de las tres series: el propio Castellano, Juan José Ebarlín y Facundo Ardusso.

Después de la final, volvió a criticar, en esa oportunidad con extrema dureza. La forma elegida para manifestarse fue una de las redes sociales (Twitter) y en ese sentido expresó: "Hoy (por el domingo) sufrí uno de los robos más grandes de mi carrera deportiva, con la injusta penalización en la serie, que me quitó chances y después, en la final, con la falta de penalización en tiempo y forma durante la carrera, a todos los que ingresaron mal a los boxes. Desastroso, injusto y falto de nivel", disparó el piloto de Ford, que terminó duodécimo y necesitaba avanzar cuatro lugares más para quedarse la corona, la que resultó esquiva para sus ilusiones en las temporadas 2012, 2015 y 2016.

Con el resultado de una carrera atípica, que se inició con lluvia y finalizó con sol, Agustín Canapino logró su tercer campeonato en una definición impensada para el propio representante de Arrecifes, en tanto que Rossi fue subcampeón a 3,35 puntos en la "Copa de Oro".



NUEVO DESAFIO

Agustín Canapino, el flamante tricampeón de TC, ya está en Daytona (Estados Unidos), donde fue recibido por el argentino Ricardo Juncos, el propietario del equipo Juncos Racing, para el que correrá el "Titán".

Ayer se probó la butaca del Cadillac DPi-V.R con el que estará corriendo en las "24 Horas de Daytona", en tanto que hoy saldrá por primera vez a pista en el Daytona International Speedway, alternándose en la conducción del auto con el estadounidense Will Owen.