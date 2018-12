Cumbre del PRO con clima de optimismo

BUENOS AIRES, 11. - De cara a las próximas elecciones, el Consejo Directivo Nacional del PRO se reunió este lunes en una cumbre para realizar un balance del año y analizar la agenda parlamentaria del 2019. El encuentro, en el complejo Parque Norte de la Ciudad de Buenos Aires, se dio justo el día que la gestión de Mauricio Macri cumple tres años en el poder.De la reunión participaron diferentes funcionarios del Gobierno, legisladores y dirigentes partidarios del todo país, sin la presencia del jefe de Estado, quien decidió no intervenir en los debates partidarios para dedicarse a su propia agenda de tareas. Los encargados de la apertura de la cumbre fueron el presidente del Consejo Directivo del PRO, Humberto Schiavoni, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.También expusieron ante los presentes la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña; y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. Además estuvieron otras autoridades partidarias como el secretario general del PRO, Francisco Quintana, y el prosecretario general, Juan Ignacio Maquieyra.Tras la cumbre, Frigerio aseguró que los tres años de Macri en el Ejecutivo fueron "muy intensos, de muchos cambios y no exentos de dificultades". "Hoy estamos viviendo una crisis importante que sufre la mayoría de los argentinos, pero claramente eso no tiene que impedir ver los avances", destacó el ministro.En ese sentido, el titular de la cartera del Interior reconoció que el presente del país "es difícil", entre otras cosas, por "la sequía y el shock externo". Sin embargo, consideró que igualmente se pudieron concretar logros en muchos planos.La ministra Patricia Bullrich aseguró que como el Gobierno planteó un cambio de "raíz", se encontró con mucha resistencia. "Lo importante es que el camino recorrido para transformar la cultura mafiosa y corrupta lleva su tiempo, sus avances y su retroceso. El año que viene la gente lo va a valorar. Es un cambio que no tiene vuelta atrás", indicó.Con el mismo tono optimista, Dietrich también dio su punto de vista de la reunión: "Lo que hemos compartido es el balance de todo lo que hicimos en el año. En mi caso, de los avances en las autopistas que se están construyendo, nuevos aeropuertos en diferentes partes del país, los metrobuses que ya terminamos y nos quedan por inaugurar".IGUALDAD DE GENEROAntes de la reunión general, se celebró un encuentro nacional de mujeres del PRO bajo el lema "Más mujeres, mejor política". Durante esta mañana, las legisladoras y funcionarias del partido debatieron sobre la agenda parlamentaria del oficialismo sobre igualdad de género, entre otros temas.Entre las participantes estuvieron la vicepresidenta Gabriela Michetti; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la titular de la cartera de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley; las legisladoras Carmen Polledo, Silvia Lospennato y Sofía Brambilla.