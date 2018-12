El edificio de Tribunales provinciales y el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario fueron atacados a balazos esta madrugada, según informaron fuentes policiales. De acuerdo con las primeras informaciones recogidas, los atacantes fueron sujetos que pasaron en moto entre las 2:00 y las 3:00 de este lunes.

Como consecuencia del primero de los ataques, al menos nueve impactos de bala dieron contra las puertas giratorias del ingreso a Tribunales de Balcarce y Montevideo. Mientras tanto, el Centro de Justicia Penal, de Sarmiento y Virasoro, también sufrió impactos de bala en el frente. Ambos edificios cuentan con cámaras de videovigilancia que ya se encuentran en poder de los investigadores que analizaban las imágenes para tratar de dar con los responsables de los disparos.

Este mediodía, el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, mantuvo una reunión con las áreas encargadas de investigar los ataques contra la sede de los Tribunales provinciales de calle Balcarce y Montevideo y el edificio del Centro de Justicia Penal de Rosario. Con contundencia se refirió a los hechos que sucedieron durante la madrugada de este lunes y aseguró “vamos a avanzar para detener” a los responsables “y ponerlos a disposición de la Justicia”.

En el marco de una reunión con el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra, el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Daniel Corbelini, el secretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, Dario Chavez, el Subsecretario de Seguridad Pública, Roque De Lima y el director de Investigación Criminal Pablo Polito, el ministro Pullaro aseguró “en la provincia de Santa Fe estos hechos no quedan impunes y como no quedan impunes vamos a avanzar para detener a los autores y ponerlos a disposición de la Justicia”.

En el mismo sentido afirmó que “son grupos criminales desesperados que con este gobierno vienen perdiendo poder y espacio. Cuando nosotros entramos al gobierno estos grupos controlaban el territorio y en este momento están detenidos, juzgados, tienen condenas ejemplares y se está yendo sobre sus bienes” afirmó el ministro y agregó “hace un tiempo atrás se hizo un decomiso de bienes único en la República Argentina y seguimos avanzando”.

Ambos hechos se registraron en horas de la madrugada de este lunes, con pocos minutos de diferencia, y según explicó el propio ministro “uno se da alrededor de las 2.29 y el otro 10 minutos después, primero sobre el edificio de los viejos tribunales, y posteriormente en el nuevo Centro de Justicia Penal (CJP)”.

Con respecto a los primeros indicios que se pudieron recabar dijo que “lo que se puede ver en las filmaciones son dos personas en una moto, que parecería ser tipo Enduro, Bajan, dejan un cartel y producen impactos sobre los tribunales en calle Balcarce, y posteriormente, no tenemos claro que sea la misma moto aun, dos personas en una moto van y disparan sobre el CJP”. Luego, efectivos policiales recorrieron la zona en busca de indicios, logrando dar con dos cascos en calle Entre Ríos al 3700. “Lo que presuponemos es que pueden ser los cascos de quienes llevaron adelante estos ataques” contó el ministro.

“Nos comprometemos a trabajar con nuestros investigadores, poner la mejor gente que tenemos, la más capacitada para llevar adelante estas investigaciones. Vamos a poner a los responsables a disposición de la Justicia una vez más y que tengan condenas ejemplares” enfatizó Pullaro.