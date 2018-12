Cerca de Lehmann: auto incendiado en la ruta 34

Esta mañana personal de la Policía de Seguridad Vial de la Provincia, a la altura de los kilómetros 232/233 de la ruta nacional 34 -al Sur del acceso a la localidad de Lehmann-, a la vera de la carretera ubicaron un automóvil que mostraba signos de haber sufrido un incendio. No había persona alguna en la cercanía.

Se trató de un Citroen C4 dominio HKG 224, que mostraba bastante tierra sobre su parabrisas y en todo el auto, dando la impresión de hallarse en estado de abandono.

Los servidores de la ley se percataron de que una de las puertas se hallaba sin traba, y el interior (casi en su totalidad) mostraba signos del accionar del fuego.







Ante consulta al 011 se conoció que el rodado no presentaba impedimento legal para la circulación, y de lo ocurrido fue puesta en conocimiento la fiscal en turno, quien manifestó que por el momento y de no surgir delito de por medio no tendría intervención.







No obstante, determinó que la Comisaría de la jurisdicción dé continuidad a las diligencias para determinar procedencia del vehículo, así como, también, las causas que provocaron el incendio.

Por otra parte, dispuso que de surgir ilícitos que se le de intervención.