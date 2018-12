Hoy renuevan las autoridades del Concejo: no habría cambios

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION). - El Concejo Municipal de Rafaela renovará en una extraordinaria las autoridades del Cuerpo Legislativo. Hasta la noche de ayer, todo hacía suponer que no habría cambios en ninguno de los cargos. Aunque, finalmente, todo se decidirá minutos antes del comienzo de la sesión, pautada para las 8:30.

Para explicar las idas y vueltas que tuvo este tema, hay que partir en lo que pasó hace un año. En aquel momento, los radicales y los del PRO consensuaron que se quedarían con la Presidencia del Concejo Municipal. Ese cargo quedaría, por un año, en manos de los macristas, al igual que la Prosecretaría. Esos lugares serían (y fueron) ocupados por Raúl "Lalo" Bonino y Claudia Galdinal. La Secretaría quedaría en manos de la UCR, a cargo de Franco Bertolín. Nadie ponía en duda su continuidad hasta diciembre de 2019.

Ese pacto tenía un año de duración: quien fuera el Presidente, no debía ser candidato el próximo año. Por aquel entonces, se suponía que Bonino se postularía a Intendente. Pero sus expectativas políticas declinaron con el paso del tiempo, y reconoció (tal como se publicara en estas páginas) que no pretendería llegar a ser en 2019 el reemplazante de Luis Castellano. Así, él ponía el cargo a disposición y, al mismo tiempo, abría la chance de su reelección. Cosa que ocurría hoy. También los vices, en principio, seguirían igual: Jorge Muriel (PJ) sería el Vice 1º y Lisandro Mársico (PDP-FPCyS), el Vice 2º. Algunas versiones indicaban que, quizás, podría llegar a cambiar el orden de los partidos en función de posibles escenarios a la hora de las votaciones. Hipótesis, anoche, eran las que sobraban.

Aquel acuerdo de 2017 también incluía que los radicales tomarían la Prosecretaría en 2018. Aquí es donde se complicó el acuerdo. Los macristas propusieron que siga Galdinal. "Es un cargo que lleva tiempo aprender. Lo más conveniente es mantener todo como está y no arrancar de cero", dijeron a LA OPINION desde el PRO. Incluso, mencionaron que le ofrecieron la Presidencia a la UCR a cambio de mantener la Prosecretaría, algo que los radicales rechazaron.

¿Romperán Cambiemos los radicales? Hasta anoche, no. "Nos comeremos el garrón", se sinceró una fuente a LA OPINION, aunque reconoció el malestar "por no haber cumplido la palabra empeñada. No respetaron el acuerdo. Nos fuimos del Frente porque tampoco cumplían los pactos", señaló. Incluso, admitieron un intento de acercamiento por parte del PJ. Pero lo declinaron. "No hay margen para negociar. El límite es el PJ", dijo.

Así las cosas, el peronismo sabe que perderá, pero irá con su propia propuesta: buscarán quedarse con la Presidencia, (marcando la falta de pluralidad y los errores de la gestión de Bonino a lo largo de este año) y con la Prosecretaría. Para este cargo, hasta anoche, había dos candidatos. Sus nombres se vuelven irrelevantes a la hora de saber que se pierde en el "poroteo".

Al cierre de la edición, este era el escenario. Pero esta nota puede quedar desactualizada, incluso, minutos antes de las 8:30, momento en que empiece la sesión.



SESIONES, A LA MAÑANA

Quizás el cambio más notorio que traiga aparejado la sesión extraordinaria de hoy sea el cambio en el horario de las sesiones. Es que hay acuerdo para que pasen a ser los jueves a las 9 de la mañana.

Hasta finales del año pasado las sesiones eran a las 19, como fueron durante muchos años. Pero esta conformación del Cuerpo Legislativo las modificó hacia el mediodía, suponiendo que iban a generar una mayor cantidad de concurrencia. Esto no fue así. Ahora, con las sesiones matutinas, la "masividad popular" será casi imposible.