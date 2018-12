Metalúrgicos se reúnen con empresarios

Fue una semana de movilizaciones y de reclamos en el sector metalúrgico, que, enojados, pidieron que los empresarios revisen los sueldos, que se comprometan con el bono de fin de año y que decidan, antes de fin de año, cuál será el aumento para el 2019.Por eso hoy habrá un encuentro entre gremialistas y empresarios que defina o aclare algunos temas paritarios, teniendo en cuenta el enojo. En nuestra ciudad, Roberto Oesquer, titular del gremio, encabezó la movilización el pasado jueves que reunió a casi 100 empleados que finalizaron frente al Centro Comercial e Industrial de nuestra ciudad. "Los empresarios no quieren pagar nada, no hay emergencia metalúrgica, ¿para qué? ¿para favorecerlos a ellos? ¿Para pagar la luz en 12 cuotas? ¿Para que tengan pavimento gratis, policías gratis, bomberos gratis? ¿Y los trabajadores? De eso no se habla", decía Oesquer, que también cargó contra el presidente Andrés Ferrero, ya que deslizó que "hay un montón de empresarios de buena voluntad que están dispuestos a hacer esto, entonces basta de estar escudados atrás de ADIMRA, que parece que el Sr. Ferrero los lleva de las narices a todos y porque a él se le ocurre que no tiene que dar aumento, los otros tienen que ir por el mismo camino. Por favor, pónganse a la altura de las circunstancias, esto no puede seguir así y hay que buscar una solución", decía enojado el representante gremial.También hubo una movilización por el centro porteño tras la falta de avances en la negociación paritaria del sector. Y esperan hoy una nueva audiencia entre las partes.En la previa, el titular del gremio, Antonio Caló, justificó la marcha al señalar que el sueldo mínimo de los metalúrgicos es de 16 mil pesos, monto que "no alcanza para cubrir las necesidades" de los trabajadores.En ese sentido, el sindicato busca llegar a un aumento salarial del 40 por ciento para el año, en el marco de la cláusula de revisión prevista para este mes, luego de que el miércoles pasado fracasara la última reunión que mantuvieron con los empresarios. "Teníamos previsto un paro desde las 10:00, pero el Ministerio de Trabajo nos dio una reunión para el lunes -hoy- por eso lo suspendimos y solo movilizamos a los delegados en esta marcha", dijo Caló en declaraciones a la prensa.El ex jefe de la CGT no descartó convocar a una huelga de los metalúrgicos, aunque Caló señaló que no están lejos de un entendimiento con los empresarios. "La discusión que estamos teniendo son 2 pesos con cincuentapor hora y que nosotros queremos que sea en marzo y ellos en abril. Esperemos que los empresarios reflexionen", detalló.Los afiliados a la UOM concentraron al mediodía en la Plaza del Congreso y desde allí avanzaron hacia el microcentro porteño, para finalizar frente a la sede de Adimra, una de las cámaras empresarias del sector con las que negocian la paritaria. "Reconozco el problema de las industrias, lo vemos día a día, algunas trabajan cuatro días a la semana. Pero ellos también tienen que entenderme a mí, que estoy pidiendo un mínimo reconocimiento para que los trabajadores vivan dignamente, lleguen a fin de mes y puedan mandar a sus chicos al colegio", finalizó Caló.