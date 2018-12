Murió el dirigente Omar Nicola

Anoche falleció Omar Lorenzo Nicola a la edad de 72 años, causando hondo pesar entre sus familiares y amistades en distintos ambientes sociales.

Fue presidente durante 12 años consecutivos de la Liga Rafaelina de Fútbol, en la política se desempeñó como secretario del Concejo Municipal y también como concejal, pero se lo reconocía como un buen vecino de Rafaela.

Nació en San Guillermo, pero a los seis meses su familia con sus padres Carlos y Esther Mottura se radicaron en Rafaela. Estaba casado con Gloria Toneatto y tenía dos hijos: Germán Carlos y Valeria Luján.

Cursó estudios primarios en la vieja Escuela Mitre y fue a la secundaria tres años, porque "en esa época había que salir a trabajar muy joven. Eran épocas duras", confesó en una entrevista con Darío Gutiérrez en "Rafaela y su gente".

Recordó que "mi primer trabajo fue en un almacén que estaba cerca de mi casa, de Ferrero y Saluzzo. Posteriormente ingresé a Casa Kuschnir, un comercio dedicado a la venta de repuestos y neumáticos, propiedad de Julio y Bernardo Kuschnir, que además entregaba a la usina el fuel oil para el funcionamiento de las máquinas. Trabajé varios años, donde me trataron muy bien. Recuerdo que allí se empezó a organizar toda esa fiesta que fue la organización de las 300 Indy, ya que los propietarios estaban muy relacionados con el Club Atlético".

Al cabo de un tiempo se incorporó a la firma Carlos y Américo Grossi, en la parte financiera, aspecto laboral en el que se ha desenvuelto siempre en los últimos tiempos, de manera particular.

El ingreso de Nicola a la Liga Rafaelina de Fútbol fue en los primeros años de la década del 60 como delegado suplente del Deportivo Tacural. "Pero luego, un compañero de trabajo en Grossi, René Pretti, me hizo incorporar al Tribunal de Penas. Después seguí relacionándome en diferentes funciones, integré en otros momentos algunas subcomisiones en el Club Sportivo Ben Hur, hasta que a comienzos de los 80 fui presidente durante un año completando el mandato de Hermindo Pavetti".

No obstante, el período que más se recuerda es el de los 12 años consecutivos como presidente entre 1991 y 2003. En ese lapso se produjo un gran crecimiento y afianzamiento de la entidad a nivel nacional, no sólo por el desenvolvimiento de sus clubes afiliados, sino además por una competencia interna fuerte y muy bien organizada.

En tal sentido, agregó que "fue muy importante la apertura al fútbol del interior que hizo Julio Grondona. Pese a que ha sido cuestionado, es indudable que para las Ligas fue muy importante".

Una de las primeras actividades de Nicola fue integrar una Comisión Especial que se encargó de los festejos por el Centenario de Rafaela, en 1981, cuando era intendente Juan Carlos Borio. Allí se ocupó, en especial, de la parte deportiva.

"Podría decirte que descubrimos el comedor de Ilolay, nos llevó el profesor Monti. Ibamos a comer casi siempre después de reunirnos".

Cuando retornó la democracia en 1983, Rafaela vivió como todo el país a pleno la campaña electoral que desembocaría en la elección de Rodolfo Bienvenido Muriel como intendente.

Nicola formó parte del grupo de Muriel y recordó que "Rodolfo era una persona muy querida en la ciudad, lo podíamos comprobar en las recorridas por los barrios. Se organizaban cenas donde iba mucha gente".

Nicola fue secretario del Concejo durante los primeros cuatro años (1983 a 1987) y luego, en la siguiente elección, ganó una banca de concejal por el Movimiento de Afirmación Vecinalista.

"Tuvimos una oposición muy dura. Lamentablemente, fue un período interrumpido y siento que no pudimos terminar lo que nos habíamos propuesto como gobierno", analizó.

Sus restos serán inhumados esta tarde a las 17 en el cementerio municipal, previo oficio religioso en la Catedral San Rafael.