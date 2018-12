Otorgaron la beca deportiva

Desde el Concejo Municipal se hizo saber que con la aprobación de la Resolución Nº 314, el cuerpo deliberativo local reconoció con la entrega de la Beca "Deportista Sunchalense 2019" a Nicolás Quiroga, por su actuación destacada en la disciplina deportiva básquet y por su dedicación, compromiso y esfuerzo para continuar sumando logros a su carrera y al crecimiento del deporte en nuestra ciudad.La distinción se otorgó en la Sesión Ordinaria del jueves 6 de diciembre, la cual contó con la presencia del joven deportista, quien recibió las felicitaciones de parte de todos los integrantes del Cuerpo Legislativo, no solo por sus logros a nivel competencias y torneos, sino también por sus valores humanos.La Beca comprende el pago por parte del Concejo de un aporte económico mensual que se hará efectivo desde enero de 2019, hasta diciembre del mismo año.El reconocimiento y beneficio se encuentra vigente desde 2012 y previo a su entrega, el Concejo convoca anualmente a periodistas y representantes de clubes locales, quienes aportan sus sugerencias sobre posibles deportistas merecedores. Hasta el momento, este reconocimiento recayó en Jacinto José "Gora" Gorosito, Luis Modini, Ainara Paredes, Sebastián Scandolo, Matías Bonvin, Iván Ricciardino y Luis Miraglio.Se suma ahora Nicolás Quiroga y entre los fundamentos de su elección se menciona que es oriundo de Sunchales, nació el 18 de mayo de 2003, y ya desde pequeño mostró sus extraordinarias habilidades basquetbolísticas en las categorías infantiles. Cuando ingresó a las categorías inferiores, no solo siguió vistiendo la casa aurinegra sino que integró distintos seleccionados, desde el asociativo hasta el nacional, pasando obviamente por el provincial.En 2016, luego de formar parte del seleccionado U13 de la Asociación Rafaelina de Básquet, participó del Campeonato Argentino, obteniendo el título nacional al derrotar en la final a Entre Ríos por 82 a 62.En 2017, como resultado de su gran actuación en el Campeonato Argentino, fue convocado a la selección argentina para afrontar el 2° Sudamericano U14 masculino, que se disputó entre el 27 y el 31 de octubre en Maturín, Venezuela, culminando en el tercer lugar del podio.En 2018 volvió a participar de otro Campeonato Argentino. En esta ocasión, fue 27º del Argentino Sub 15 de Salta que se desarrolló entre el 28 de mayo y el 2 de junio. Santa Fe culminó segundo y Nicolás Quiroga, Capitán del equipo, recibió el Premio Fair Play por su comportamiento en el rectángulo de juego.Finalmente, en noviembre tuvo la segunda oportunidad de vestir la casaca albiceleste en el Sudamericano U15 que se concretó en Montevideo, Uruguay; desde el martes 6 y hasta el domingo 11 de noviembre. Argentina obtuvo el bronce y la clasificación al FIBA Americas U16 del año próximo.Más allá de sus logros deportivos, “Nico” se destaca por su calidad humana y el Premio Fair Play recibido en el Campeonato Argentino Sub15 así lo demuestra. Un joven sumamente respetuoso y educado que traslada los principales valores de vida a un deporte que es su pasión y que probablemente se transforme en una actividad laboral en el futuro, tal cual lo ha expresado este talentoso basquetbolista.A pesar de que el básquet le insume mucho tiempo, es un gran alumno que hasta el año pasado no tenía materias pendientes y buen comportamiento en el colegio. Estas virtudes se trasladan a la práctica deportiva: los entrenadores coinciden que es muy disciplinado en los entrenamientos, respetuoso, solidario y ha sido elegido en varias ocasiones como el mejor compañero del grupo entre sus pares.Asimismo la Beca instituida por el Concejo Municipal colaborará para que Nicolás Quiroga siga creciendo en el deporte que ama y que seguramente hará trascender a la ciudad en el ámbito basquetbolístico internacional, como lo ha hecho hasta ahora.