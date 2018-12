Inflación ¿qué comer en tiempos de crisis?

BUENOS AIRES, 10 (especial de NA) Por Leonardo Coscia. - Llevar una alimentación sana es fundamental para prevenir la malnutrición por excesos, enfermedades crónicas no trasmisibles como diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, accidentes cerebrovasculares y/o déficits como anemias o desnutrición, aunque en épocas de crisis comer sano suele ser un conflicto para la economía familiar.La Organización de las Naciones Unidas considera la alimentación como un "requisito para la supervivencia y el bienestar de la humanidad".Una alimentación equilibrada debe ser variada y adecuarse a cada persona dependiendo de su edad, sexo, actividad, nivel socioeconómico y hábitos-costumbres, aunque en todos los casos los principios básicos de alimentación saludable son los mismos.El aumento del costo de la canasta básica de alimentos, impacta directamente en el acceso a alimentos saludables, optando en muchas oportunidades por productos más económicos pero pobres en términos nutritivos.En ese contexto, especialistas de la Fundación Barceló recomendaron algunos alimentos básicos que debemos priorizar a la hora de hacer las compras:- Carne: se recomienda comer 50-60 gramos diarios para tener la cantidad de proteínas y hierro necesario. Una albóndiga equivale a la porción recomendada. Se aconseja comprar cortes de menor costo como carne molida y combinarla con legumbres o cereales (como lentejas o arroz) para lograr calidad alimentaria.- Lácteos y derivados: aportan proteínas y calcio. Se aconseja consumir 50 gramos de queso tipo port salut, un vaso de leche, y una cuchara sopera de queso de rallar diarios.- Huevos: la unidad aporta proteínas de muy buena calidad. Se puede alternar con la carne para lograr un equilibrio proteico.- Frutas y verduras: Dos frutas y una porción de verduras diaria permitirán obtener vitaminas, minerales y fibras necesarias. Para abaratar costos se recomienda comprar productos de estación.Además, los expertos sugirieron consumir alimentos preparados en casa, en lugar de procesados, para contribuir a la economía familiar.Prepararlos diariamente contribuye a mantener una dieta balanceada y conocer los ingredientes de cada comida, evitando el alto consumo de grasas saturadas y productos artificiales. .Además, brindaron consejos para una compra inteligente, como seleccionar productos de temporada y de origen local, no acudir a la compra en ayunas o en momentos del día en que se tiene más hambre, siendo probable comprar alimentos ricos en grasas."Es importante prever qué se necesita para no duplicar la adquisición de productos y terminar tirando alimentos vencidos.Antes de ir de compras, revisar la heladera y alacenas", añadieron.Asimismo, recomendaron ajustarse a una lista elaborada con antelación, que incluya alimentos para una grilla de menús semanales que contemple las necesidades alimentarias y nutricionales. .