Colaboración público privada para investigar cuatro nuevas vacunas

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Cuatro nuevas vacunas serán desarrolladas en la Argentina a partir de la colaboración público - privada, con el objetivo a largo plazo de atender necesidades aún no satisfechas.

Según se informó, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y Sinergium Biotech financiarán desde su etapa temprana de desarrollo, proyectos de vacunas para fiebre amarilla, fiebre hemorrágica, rabia y chikungunya.

En una primera etapa, la financiación representa una suma de 30 millones de pesos.

A partir de una estrategia de innovación abierta y apoyándose en las herramientas actuales para la interacción público privada, Sinergium Biotech implementó una búsqueda activa de proyectos innovadores en vacunas.

"Los cuatro proyectos seleccionados son compatibles con nuestra futura planta de producción de antígeno y serán financiados desde el comienzo. El proceso de desarrollo de una vacuna tiene múltiples etapas entre su descubrimiento y la comercialización final", explicó Alejandrina Vendrell, especialista científica del área de Innovación de Sinergium Biotech.

Los proyectos elegidos incluyen vacunas para fiebre hemorrágica y fiebre amarilla, ambas cuentan hoy con vacunas que tienen limitaciones por ser de virus atenuados que no pueden ser aplicadas en algunas poblaciones como embarazadas o inmunodeprimidos; para rabia que provoca en el mundo 59.000 muertes al año; y para la fiebre Chikungunya, enfermedad transmitida por los mosquitos de la familia Aedes para la que aún no se cuenta en el mundo con una vacuna disponible.



Los proyectos seleccionados



Plataforma de Expresión de Proteínas Recombinantes en Células de Insectos mediante Vectores Derivados de Baculovirus. Se desarrollarán candidatos vacunales contra la Fiebre Hemorrágica Argentina que sean más seguros y más fáciles de producir que la actual vacuna disponible. El investigador responsable es Ricardo Martín Gómez del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Universidad Nacional de La Plata. Completan el equipo Víctor Romanowski, María Florencia Ferrer, María Leticia Ferrelli, Maria Laura Anabella Perez Vidakovics, Eugenio Antonio Carrera Silva y Agustín Enrique Ure.

· Nuevos Desarrollos de Vacuna Contra la Fiebre Amarilla Basados en VLP (Virus Like Particles) y Proteínas Recombinantes Expresadas en Baculovirus. En este proyecto proponen desarrollar candidatos vacunales contra la fiebre amarilla, como alternativas a la 17D actualmente disponible, que estén basadas en plataformas modernas, que sean seguras y de bajo costo de producción. El investigador responsable es Emilio Malchiodi del Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral Dr. Ricardo Margni, de la Universidad de Buenos Aires. Completan el equipo Horacio Salomón, Jorge Geffner, Silvana del Carmen Levis, Marisa Mariel Fernández, Viviana Andrea Mbayed y Claudia Perandones.

· Diseño Racional de una Vacuna Antirrábica de Tercera Generación Empleando el Sistema de Expresión Baculovirus-Células de Insecto. En este proyecto proponen desarrollar el diseño, obtención y evaluación de inmunógenos recombinantes contra la rabia. Planean obtener una vacuna más fácil de producir, más económica y menos reactogénica que las utilizadas hoy en día. La investigadora responsable es María Paula Molinari del Instituto de Biotecnología, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Completan el equipo: Andrea Verónica Peralta, Gabriela Calamante, Silvina Andrea Chimeno Zoth, María Paula Del Médico Zajac, Evangelina Raquel Gómez, María Gabriela López, María José Federica Gravisaco, Analia Berinstein.

· Desarrollo y prueba de eficacia de candidatos vacunales contra el virus Chikungunya. Este proyecto pretende desarrollar candidatos vacunales contra la fiebre Chikungunya, enfermedad transmitida por el mosquito, que aún no cuenta con una vacuna aprobada en todo el mundo. Desarrollarán candidatos vacunales contra el virus Chikungunya de fácil escalado y producción. El investigador responsable es Diego Ezequiel Álvarez del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, Universidad Nacional de San Martín. Completan el equipo Oscar Taboga, Victoria Alfonso, Juan Esteban Ugalde, Oscar Campetella. .