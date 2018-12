Regreso al mercado mundial de carne bovina

BUENOS AIRES, 10 (NA).- Las exportaciones argentinas de carne bovina se ubicarán cerca de los U$S 1.880 millones este año, creciendo 45% respecto de 2017 (+US$ 580 millones) y 120% respecto de 2015 (+ US$ 1.015 millones), según indicó un especialista del perfil ortodoxo.

"En divisas, se trata de la cifra más alta de las últimas décadas; en volúmenes, se habrá más que duplicado el promedio de los últimos ocho años", indicó Juan Manuel Garzón del instituto Ieral de la Fundación Mediterránea en el editorial del Informe de Coyuntura de la entidad.

Mientras tanto evaluó que "la participación del país en el mercado global se aproximará al 5%, un porcentaje más acorde con la dotación de recursos naturales, infraestructura, calidad y prestigio del producto local".

"Todo indica que Argentina se ubicará en la 6ta posición en el ranking mundial de exportadores (de carne bovina), avanzando cinco posiciones respecto del lugar que ocupaba sólo tres años atrás y se supera a Bielorrusia, Unión Europea Extrazona, Uruguay, Paraguay y Canadá", señaló.

La recuperación de las exportaciones no hubiese sido tan rápida sin la demanda creciente de proteínas animales de China.

"El país estará colocando unas 190 mil toneladas este año (peso producto) en el gigante asiático (incluyendo envíos a Hong Kong)", precisó.

Garzón consideró que "el impacto de China es contundente: casi el 70% del crecimiento de las exportaciones del período 2015-2018 se explica por los mayores envíos a ese país".

Analizó que el boom de exportaciones no ha tenido, al menos hasta el momento, un impacto sobre los precios de la carne a nivel consumidor.

"De hecho, los valores de la carne en los primeros 10 meses de este año se han ubicado 4% abajo (ajustados por inflación) del precio promedio 2017 y en el nivel más bajo de los últimos 8 años.

Sin embargo, es elevada la tasa de faena de hembras (46% del total), un fenómeno que debe revertirse para consolidar las tendencias descriptas", señaló.

Para el analista, esto sólo será posible con precios de hacienda más atractivos.