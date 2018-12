Ojo con los Diputados

Tal como prejuzgáramos la semana pasada, la “clase política” da por sentado que el futuro inquilino de la Casa Gris surgirá de los “popes” preanunciados. Cualquier otra aventura se convertiría en eso: una hazaña. De allí que una banca en la Cámara de Diputados se convertirá el año que viene más que nunca en la presea más buscada.

En el peronismo es donde más se exprimen los algoritmos que les permitan calcular cuántos podrían sentarse en las mullidas bancas de la Cámara baja.

La gran dificultad que tiene el sistema electoral santafesino radica en que constitucionalmente quien obtiene la mayor cantidad de votos en la categoría Diputados, automáticamente se lleva 28 escaños. Quedan 22 para el resto del mundo.

Si finalmente Miguel Lifschitz optare por encabezar una lista de Diputados en las PASO (propia o la de Bonfatti), en las generales será cabeza de Diputados del FPCyS (o como se llamare) con ciertas posibilidades de obtener los 28 escaños; sea quien fuere el Gobernador.

De ahí en más, el resto del mundo especula matemáticamente con las 22 bancas restantes. A dividir en principio entre los dos grandes frentes restantes: Cambiemos y el PJ; junto a “la izquierda” hoy centralizada por Carlos del Frade y Rubén Giustiniani (si decidiese romper lanzas definitivamente con el PS) y quizás con el resto de expresiones satélites izquierdistas o “populares” que pudieran asomar en los telescopios políticos (Evita, Ciudad Futura, etc,)

Oscar Martínez quiere volver a la Cámara de Diputados de la Nación y Alejandro Grandinetti quiere quedarse. Ambos son fieles discípulos de Sergio Massa.

En el Congreso rige la paridad de género, por lo tanto las chances “varoniles” son restrictivas. “Cachi” Martínez trataba de convencer a su contrincante interno del 2015 Eduardo Buzzi para encabezar una fórmula gubernamental que lo posicionara (a Martínez) en su puja nacional. ¿Y por qué no a Diputados provinciales?.



LO QUE NO SE ADVIERTE

Vamos a aportar de manera novedosa un elemento que con el correr del tiempo podría ser motivo casi determinante de debates, cambiando el eje gravitacional de las discusiones políticas y aspiraciones electorales: las fuerzas “pro vida”.

Amalia Granata ya “primereó” anunciando que encabezará una grilla de Diputados. Seguramente no estará sola; sabemos de otros entusiastas que quieren aprovechar la causa de los “pañuelos celestes” para llevarla a la Cámara de Diputados (de la Provincia y la Nación). Luis Contigiani junto a Julio Eggiman fueron los primeros ejemplos de ello.

Hay un amplio y silencioso espectro social que busca identificarse parlamentariamente con las consignas “Pro Vida”, y la familiar “Con mis hijos no te metas”.

El espantoso caso de una beba con cinco meses de gestación abortada en Entre Ríos, que sobrevivió diez horas en la chata del quirófano del hospital conmueve y moviliza.

Siempre se dijo que la política es dinámica y volátil.