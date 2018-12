Una mujer y su hijo presos por homicidio en Pellegrini

Una hombre de 29 años y su madre de 65 quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación que encabeza el fiscal Carlos Zoppegni por el homicidio de René Juan Alberto Garnero cometido el domingo pasado en una zona rural de Carlos Pellegrini (departamento San Martín).Así lo dispuso el juez Pablo Ruiz Staiger a raíz del pedido formulado por el fiscal Carlos Zoppegni en una audiencia de medidas cautelares celebrada en los tribunales de San Jorge.El hombre investigado –cuyas iniciales son FEA– fue imputado por el fiscal Zoppegni como autor del delito de homicidio doloso agravado por el vínculo (a raíz del conocimiento que tenía de la relación de pareja entre su madre y Garnero), en concurso real con la coautoría del delito de hurto calamitoso aprovechando el infortunio particular del damnificado.En tanto, su madre –cuyas iniciales son LGA– fue imputada por el fiscal del MPA como partícipe necesario e instigadora del delito de homicidio doloso agravado por el vínculo, en concurso real con la coautoría del delito de hurto calamitoso aprovechando el infortunio particular del damnificado.Los delitos que investiga el fiscal Zoppegni fueron cometidos en las últimas horas del pasado domingo en una zona rural de la localidad de Carlos Pellegrini.“La mujer que quedó en prisión preventiva y la víctima tenían una relación de pareja, por eso es que la atribución delictiva fue realizada con el agravante del vínculo”, aclaró el fiscal.En relación a los hechos ilícitos, Zoppegni relató que “el hombre de 29 años -acompañado por su madre- le propinó alrededor de once puñaladas a Garnero. El delito fue cometido en un dormitorio de la vivienda de la víctima, y la mujer no hizo nada para evitar o reducir las consecuencias de lo ocurrido”. Además, el funcionario del MPA aclaró que “luego de la agresión a Garnero, los imputados se fueron del lugar aprovechando las heridas de muerte de la víctima y su total estado de indefensión”.“Para escaparse del lugar se apropiaron de un auto que era propiedad de Garnero”, concluyó el fiscal, según informó el MPA.