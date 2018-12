La “Tigresa” Acuña expone en La Rioja

La formoseña Marcela Acuña volverá al ring el viernes 14 de diciembre en La Rioja para exponer una vez más su corona mundial superfallo de la FIB en La Rioja y enfrente estará la colombiana Yenifer Rodríguez. El combate estelar se podrá disfrutar en vivo desde las 21 hs por TyC Sports. Luego de la ajustada victoria por puntos ante la venezolana Mayerlin Rivas en Salta (19 de octubre), la Tigresa (48-7-1, 19 KOs) irá por más a sus 42 años y esta vez en territorio riojano por primera vez.Por su parte, Rodríguez tiene 28 años y un récord de 9 victorias (6 de nocauts), dos derrotas (una por KO) y dos sin decisión. Su última batalla fue el 30 de noviembre ante Neisi Torres, a quien derrotó por puntos en Medellín.Además, la velada tendrá la presentación esperada del invicto local Leonel Crocco (10-0-0, 30 KOs), que se topará ante el cordobés Lucas Vázquez en superpluma. Finalmente, el prometedor supergallo Kevin Muñoz (una de las figuras del ciclo Boxeo de Primera Promocional) hará su segunda pelea profesional ante Maximiliano Suárez (2-7-1).El púgil ucraniano Vasiliy Lomachenko unificó los títulos de la división del peso ligero, versiones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial (OMB) al derrotar por decisión unánime al puertorriqueño José Pedraza. En pelea celebrada en el Teatro Hulu del Madison Square Garden, Lomachenko consiguió puntuaciones de 119-107 de un juez, y de 117-109 de cada uno de los dos restantes. El campeón ucraniano había logrado en su primera docena de peleas profesionales ganar títulos mundiales en tres categorías de peso y establecer una variedad de marcas de boxeo de todos los tiempos, pero no fue sino hasta hoy que pudo unificar cetros. Los 5.312 asistentes que presenciaron la pelea dieron siempre el apoyo mayoritario a las acciones de Lomachenko, quien dominó casi durante toda la pelea. Además que cerró con broche de oro al mandar a la lona a Pedraza, de 29 años, en dos ocasiones en undécimo asalto de la pelea pactada a 12, que fueron las que pusieron definitivamente la balanza del lado del campeón europeo. "He sido el mejor sobre el cuadrilátero y estoy feliz por la manera como al final conseguí la victoria", declaró Lomachenko, de 30 años, quien al igual que Pedraza hacían su primera defensa del título. "Pedraza ha sido un gran rival, pero siempre he estado en control de la pelea". La victoria permitió a Lomachenko dejar su marca en 12-1, con nueve nocáuts, mientras que Pedraza la bajo a 25-2, 12 triunfos conseguidos por la vía rápida. El gran triunfo de Pedraza fue moral al superar las dos caídas del undécimo asalto y aguantar el último de la pelea para escuchar de pie la campana final del combate, aunque antes que eso sucediese ya se sabía quien era el ganador y nuevo campeón con títulos unificados.