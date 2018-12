Buen cierre de Nico González

El rafaelino Nicolás González (Torino) cerró ayer su mejor temporada en el Turismo Carretera con un 16º puesto en la final y 19º en el campeonato. En una carrera atípica, que se inició con una intensa lluvia y finalizó con sol, el piloto del A&P Competición estuvo a la altura de las circunstancias.Lamentablemente, por diferentes motivos no pudo entrar a la "Copa de Oro", tras disponer de dos posibilidades bien concretas: la primera en la última fecha de la Etapa Regular y la segunda en el inicio de los Play Off. La fortuna, en ambas ocasiones, no pudo acompañar al piloto de Rafaela.