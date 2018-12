Pity: "juego el Mundial de Clubes y me voy"

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El mediocampista Gonzalo Martínez se mostró ayer muy emocionado tras la consagración de River en la Copa Libertadores de América y señaló que va a jugar el Mundial de Clubes para el conjunto "millonario", tras lo cual se irá al Atlanta United de Estados Unidos."Voy a jugar el Mundial de Clubes, pero el objetivo era éste.Después de enero no voy a seguir, es una decisión muy difícil para mí, pero a la gente le di lo que se merece", comentó tras el título obtenido en Madrid.En diálogo con Fox Sports, el futbolista indicó además: "No se puede explicar la emoción que se siente al lograr la Copa. Gracias a mi familia, a mi hija y a este club que lo voy a extrañar mucho porque pasé los momentos más lindos del mundo"."Se lo dedico a la gente que llenó el estadio también y en estos momentos se vienen a la mente los recuerdos de chico, lo que la pelee para estar acá por eso le agradezco a mi familia.Todo para ellos que me bancaron", aseveró.En cuanto al encuentro Martínez manifestó: "Fuimos el único equipo que estuvo en la cancha, el único que intentó jugar".