El recorrido del campeón

River jugó 14 partidos para poder alcanzar la Copa Libertadores 2018, de los cuales ganó 7, empató 5 -cuatro de ellos 0 a 0- y perdió solo uno, ante Gremio de Porto Alegre de local, en semifinales.En el recorrido de la Copa Libertadores, el "millonario" se enfrentó a Flamengo de Brasil, Independiente Santa Fe de Colombia y Emelec de Ecuador, en la fase de grupo.En octavos de final eliminó a Racing, en los cuartos a Independiente, en semifinales a Gremio y en la final a Boca.Este es el recorrido de River como campeón de la Copa Libertadores 2018.En Río de Janeiro vs Flamengo (BRA) 2-2; En Buenos Aires vs Independiente Santa Fe (COL) 0-0; En Guayaquil vs Emelec (ECU) - 0-1. En Buenos Aires vs Emelec (ECU) 2-1; En Bogotá vs Independiente Santa Fe (COL) - River 0-1; En Buenos Aires vs Flamengo (BRA) 0-0.En Avellaneda vs Racing (ARG) 0-0. En Nuñez vs Racing (ARG) 3-0.En Avellaneda vs Independiente (ARG) 0-0. En Nuñez vs Independiente (ARG) 3-1.En Buenos Aires vs Gremio (BRA) 0-1. En Porto Alegre vs Gremio (BRA) 1-2.En La Boca vs Boca 2-2. En Madrid vs Boca 3-1.