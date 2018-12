BUENOS AIRES, 10 (NA). - El mánager de River Enzo Francescoli señaló ayer que el entrenador Marcelo Gallardo se acercó a abrazarlo y le dijo, "Seguimos por más", tras la obtención de la Copa Libertadores de América, al vencer por 3 a 1 a Boca en Madrid."Gallardo fue una intuición de amigo. Yo lo conocía, pero le ha demostrado a todos un montón de cosas, sobre todo con trabajo, sacrificio y personalidad. Cuando lo abracé, me dijo: ´Seguimos por más´. Éste es un momento para disfrutar y no pensar en nada", resaltó el "Príncipe" Francescoli.En diálogo con Fox Sports, el dirigente del club de Núñez, que ahora participará del Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes Unidos, dijo además: "Este grupo de jugadores y este cuerpo técnico es increíble. La capacidad y la humildad que tienen es tremenda. Todo esto emociona"."Fue un partido muy duro porque fue un Superclásico. Todo lo que pasó a lo largo de estos 40 días fue una locura para todos y algún día hablaremos de eso", aseveró.Luego comentó: "Por suerte se volcó para nuestro lado y estos chicos tuvieron un gran compromiso con el juego y la idea, pero tuvieron mucha personalidad, porque no es fácil comenzar perdiendo en estos partidos".