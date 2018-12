Imputaron al tirador de avenida Suipacha

A partir de las 19:15 de la tarde de ayer, en la sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial de los tribunales locales, se realizó -tal cual había sido anunciado- una audiencia de carácter imputativo a Ariel Ramón M. de 35 años, quien quedó formalmente imputado por la tentativa de homicidio ocurrida el 2 de diciembre último, donde resultó víctima una joven de 25 años identificada como Andrea Jorgelina C., quien circulaba en moto por la avenida Suipacha en barrio Juan de Garay de esta ciudad, momento en el que recibió cinco disparos de arma de fuego desde una moto tipo 110 c.c.Así, ante la presencia del juez de investigación penal preparatoria Dr. Osvaldo Carlos; del fiscal del Ministerio Público de la Acusación local, Dr. Guillermo Loyola; y de la Dra. Mónica Ronchi, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal; Ariel Ramón M., fue imputado por tres delitos calificados penalmente como “amenazas calificadas”, “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa” y “tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil”.Cabe agregar que en el transcurso de la audiencia imputativa, Ariel Ramón M., no hizo uso de su derecho de declarar pero sí dijo que “soy inocente”.A partir del mediodía de la jornada de hoy está prevista la realización de la correspondiente audiencia de medidas cautelares donde es muy probable que el imputado quede preso bajo la figura de la prisión preventiva, si es que accede el juez Carlos al pedido de la Fiscalía.La tentativa de homicidio de la cual Andrea Jorgelina C. de 25 años fue víctima, ocurrió el 2 de diciembre último cuando la joven se salvó “de milagro” ya que tras recibir unos cinco disparos desde una moto tipo 110 c.c. en la cual se trasladaba el imputado, sólo uno de ellos impactó en la mochila que llevaba la mujer siendo que la bala quedó alojada en el teléfono celular de la víctima.Las balas provenían de dos sujetos que iban en moto, en plena avenida Suipacha, barrio Juan de Garay, una de las arterias más transitadas de la ciudad y a plena luz del día cuando la mujer se dirigía a su trabajo.