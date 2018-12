Las tensiones internas y el objetivo de la reelección

BUENOS AIRES, 10 (NA).- El presidente Mauricio Macri cumple hoy tres años de mandato, en medio de las dificultades económicas, las diferencias dentro de Cambiemos y el objetivo de la reelección en mente.

El mandatario nacional regresó este domingo a Buenos Aires, luego de unos días libres que decidió tomarse junto a su familia en Neuquén tras finalizar la cumbre de líderes del G20.

El jefe de Estado, que asumió el 10 de diciembre del 2015, llega al último tramo de su gestión con algunas tensiones internas por los reclamos del radicalismo.

Macri ya expresó su deseo de presentarse para un segundo mandato en las elecciones del próximo año, pero el panorama es incierto con respecto a sus posibles adversarios.

Por otro lado, queda ver cómo se organiza la campaña en medio de las críticas de la UCR y de Elisa Carrió, una de las principales aliadas del Presidente y fundadoras de Cambiemos.

Si bien la líder de la Coalición Cívica reiteró varias veces que su objetivo no es romper con la alianza gobernante, la diputada no duda en expresar sus cuestionamientos ante ciertas políticas que toma el oficialismo.

Su última aparición fue hace unos días, cuando aseguró que su espacio no va "a ir al fascismo", en referencia al nuevo protocolo de uso del arma de fuego para las fuerzas federales, que anunció la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y fue oficializado por decreto.

Si bien Macri aparece fortalecido luego del G20, el primero que se realiza en Latinoamérica, también enfrenta dificultades económicas: entre ellas, la inflación.

A lo largo de su administración hubo varios cambios en el Gabinete, principalmente en lo que se refiere a la política monetaria y financiera.

Pasaron tres ministro de Hacienda (Alfonso Prat Gay, Luis Caputo y Nicolás Dujovne) y tres presidentes del Banco Central (Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris).

Con el objetivo de equilibrar las cuentas se acordó un pacto fiscal con las provincias para alcanzar el "déficit cero" y se buscó financiamiento externo que derivó en la firma de dos préstamos por parte del Fondo Monetario Internacional, que terminó siendo la mayor asistencia que otorgó el organismo a un país en toda su historia.

De acuerdo con los datos del INDEC, Cambiemos tampoco pudo mantener en baja a la pobreza, que actualmente se ubicaría en torno al 27,3% de la población, aunque diferentes organizaciones aseguran que ese número es mayor.

Este es uno de los puntos que resalta el dirigente opositor Diego Bossio, hoy cercano al massismo, durante una nota que publicó este domingo en Infobae con motivo de los tres años de Cambiemos.

El diputado peronista hizo referencia a "la grieta cada vez más profunda" y opina que "la Argentina se debilitó y los problemas estructurales que teníamos se profundizaron".

En este sentido, tomó mucha relevancia el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, que cuenta con una importante partida presupuestaria para asistir a los más necesitados.

Por su parte, Clarín sacó un especial en el que enumero 20 promesas que hizo el Presidente durante su última campaña, de las cuales solamente se habrían cumplido dos, "extender la Asignación Universal por Hijo e incluir a los hijos de monotributistas" e "impulsar la ley del arrepentido".

Con este contexto, es posible que, si finalmente se presenta, Macri vaya a la reelección con el avance en las obras públicas y la lucha contra la corrupción como los ejes más importantes de su gestión.