Gago, otra lesión

El experimentado mediocampista de Boca Fernando Gago recibió ayer otro duro golpe para su carrera, tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha a minutos del final del partido disputado frente a River en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Gago estuvo en cancha menos de media hora, ya que había ingresado a los 44 minutos del segundo tiempo por Pablo Pérez y a los 11 del segundo suplementario tuvo que dejar el campo de juego.

"Pintita" se lesionó solo en una desafortunada jugada en la que quiso correr al juvenil Julián Álvarez y no pudo hacerlo, paralizado por el dolor.

Ante los reclamos del banco de suplentes, que le pedía que continué, Gago gritó "me rompí el tendón" y luego salió, caminando con dificultad.

La madre de Gago, su esposa Gisela Dulko y sus hijos están en Madrid y en las próximas horas regresarían a la Argentina junto al futbolista, que será operado.

No es la primera vez que Gago sufre lesiones graves jugando contra River. El 13 de septiembre de 2015 se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda en el estadio Monumental y menos de un año después, el 24 de abril de 2016, sufrió la misma lesión, disputando el Superclásico en la Bombonera.

Además de estas graves lesiones, Gago también padeció problemas musculares enfrentando a River. El 27 de noviembre de 2014 tuvo que dejar el campo de juego del Monumental por una distensión en el aductor, en la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana.