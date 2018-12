BUENOS AIRES, 10 (NA).- El diputado nacional del Frente para la Victoria Máximo Kirchner cerró la celebración por los diez años de la agrupación Descamisados y dijo que "este Gobierno fracasó" y que sólo representa "el éxito de unos pocos".

A su vez, hizo un llamado a la unidad del PJ para "que en el 2019 vuelva a reinar el amor y la igualdad".

"La unidad es para que haya más jardines, más escuelas, más satélites, más trabajo y más producción nacional. Que haya más comida para los argentinos y argentinas. Es para que en el 2019 vuelva a reinar el amor y la igualdad", resaltó el líder de La Cámpora.

En la cena aniversario, que tuvo este sábado por la noche bajo la consigna "Unidad para la Victoria", Máximo Kirchner advirtió que "este gobierno fracasó" y que ya no se trata de apreciaciones ideológicas sino de "una realidad objetiva".

El secretario general de la Corriente Peronista Descamisados, Marcelo Koenig, destacó la celebración "aún en tiempos oscuros de despidos, cierres de fábricas y comercios".

"Son diez años de coherencia política en que siempre hemos estado junto a quienes más lo necesitan. Hoy tenemos la esperanza cifrada en volver y tenemos la certeza de cada uno de los compañeros y compañeras que militan en cada rincón del país, van a trabajar para que volvamos siendo aún mejores", remarcó.

En declaraciones a NA, Koenig afirmó que el próximo año esperan integrar las listas de candidatos que presentará el espacio.

"Somos una fuerza colectiva y no importa quién sea el candidato, pero queremos ser parte de la representación institucional", indicó el secretario general de Descamisados.

Del encuentro también participó el ex canciller Jorge Taiana, que expresó: "Vamos a triunfar si somos capaces de armar un frente amplio democrático, popular y feminista. La unidad no es amontonar sino poner fuerzas distintas dentro de un proyecto".

A su turno, Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas y Secretario de la Juventud Peronista de Partido Justicialista, insistió con la necesidad de la conformación de un frente "que sea amplio y con diversidad dentro del campo nacional y popular".

A la cena también asistieron referentes como "Alejandro Coco" Garfagnini de la Tupac Amaru; Heber Ríos por la Corriente Federal de Trabajadores; Victoria Tolosa Paz concejala de La Plata; el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis; Cristina Navazo del peronismo revolucionario; el ex intendente de Tres de Febrero Hugo Curto, y el diputado provincial, Juan Debandi.